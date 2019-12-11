11 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Allianz Türkiye, ülkemizde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından da desteklenen 10 kilovata kadar çatı tipi Güneş Enerjisi Santral (GES) projeleri için geliştirdiği yeni ürününü Aralık ayı itibarıyla satışa sunuyor. Türkiye’deki ilk bireysel yeşil sigorta ürünü olan “Çatı Tipi Güneş Enerjisi Paneli Sigortası” yeni alımlarda oluşan ve garanti kapsamına dahil olmayan hasarlara karşı ürünleri 1 yıl süreyle teminat altına alıyor. Elektronik cihaz, deprem, dolu, fırtına, sel, su baskını, yer kayması, toprak çökmesi ve terör gibi teminatlarla sunulan ürün kapsamında,Güneş Enerjisi Panelinin kullanılamaz hale geldiği durumlarda; üretim kaybının ibrazı koşuluyla sigortalının zararı belli bir tutara kadar karşılanıyor.
PAZARA KATKIDA BULUNACAK
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Allianz Türkiye CEO’su Tolga Gürkan, “Konutların enerji ihtiyaçlarını karşılayan 10 kilovata kadar Çatı Tipi Güneş Enerjisi Panellerinin kurulması, EPDK’nın Elektrik Piyasası Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği ile de destekleniyor. Sigorta sektörünün ilk sürdürülebilirlik modelini ve stratejisini uygulamaya alan bir şirket olarak, bugüne kadar yenilenebilir enerji sigortası, Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Sorumluluk Sigortası ve elektrikli otomobillere özel kasko indirimi gibi sürdürülebilir çözümleri hayata geçirmiştik. 2019 yılının sürdürülebilir çözümü olarak da portföyümüze eklediğimiz ve ülkemizin ilk bireysel yeşil sigortası olma özelliği taşıyan bu ürün ile yenilenebilir enerji alanında artan pazar ihtiyacına katkıda bulunmayı hedefliyoruz” dedi.
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