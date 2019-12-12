Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Getirileri tartışma konusu olan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonlarında bu yıl kazanmayan yok. Enflasyonun yüzde 10.5 olduğu yılın ilk 11 ayında BES fonlarının ortalama getirisi enflasyonu 1.5'a katladı. Yüzde 25.3 kazanç sağlayan fonlarda rekor kazanç sağlamayan hemen hemen yok. Fonların yapısı gereği normalde birisi kazandırırken diğeri kaybettiriyor veya yerinde sayıyor. Çünkü çeşitli fonlar birbirinin tersine enstrümanlara yatırım yapıyor. Örneğin tahvil fonu ile hisse fonu birbiri ile doğru ancak altın ve dövize endeksi fonlar ile ters korelasyona sahip ürünler. Döviz de içeren uluslararası karma esnek fonlar yatırımcısına yüzde 33.3 kazandırdı. Enflasyonun yüzde 10.5 olduğu dönemde en düşük getiriyi 19.3 ile özel sektör tahvil fonları sağladı. BES katılımcılarının yoğunlaştığı ve uzmanların yönettiği değişken fonlar yüzde 23 kazanç sağladı. Devletin teşvik olarak verdiği yüzde 25'lik katkı yüzde 31.9'a ulaştı. Bu yıl ilk 11 ayda altın ve dövize endeksli fonlar uluslararası piyasalarda altın fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki yükseliş kaynaklı çok kazandırırken tahvil fonları ise faizdeki düşüş nedeniyle rekorlar kırdı. Kamu iç borçlanma fonlarının 11 aylık getirisi yüzde 25.7 oldu.

FON YÖNETİCİLERİ KAZANÇLARI KATLADI

Bu dönemde görülen daha çok uzmanların yönettiği değişken, hisse ve endeks fonlarındaki olağanüstü artış oldu. Hisse fonları da bu dönemde yatırımcısına yüzde 31.6 kazandırdı. Borsa İstanbul Endeksi'nin ortalama getirisini sağlaması için oluşturulan endeks fonlar da borsanın getirisinin 11 puan üstünde yüzde 31.1 getiri sağladı. Aynı dönemde Borsa İstanbul'un ortalama getirisi yüzde 20'de kaldı. Getirisinin en az olması beklenen likit fonda bile kazanç yüzde 20.9'a çıktı.

DEVLET KATKISI ÇOŞTU

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet her 100 lira biriktirene 25 lira katkı yapıyor. Ancak bu parayı vatandaş alıp gitmiyor. Katkı vatandaşın hesabında bir fonda toplanıyor ve bu fon da Hazine tahvillerine yatırım yapıyor. Piyasanın bozulduğu dönemlerde Hazine tahvillerinin faizi yükseldiği yani değeri düştüğü için devlet katkısının tutarı da azaldığı için çokça eleştiri alan katkı hesabı yılbaşından bu yana BES yoluyla tasarruf yapan vatandaşların servetini adeta uçurdu. Devlet katkısı hesapları, yılbaşından bu yana başta büyük merkez bankalarının faiz indirim yarışı, merkez bankalarının altın rezervi biriktirmesi ve Çin-ABD ticaret savaşları olmak üzere çeşitli nedenlerle yükselerek uluslararası piyasalarda bir ara onsu 1.500 doların üstüne çıkan ve bu anlamda zirve yılını yaşayan altını geçti. Yılbaşından bu yana altın fonları yüzde 25.2 getiri sağlarken devlet katkısı fonu yüzde 31.9'luk bir performansa imza attı.

VATANDAŞIN CEBİNE 5 MİLYAR LİRA

Yılbaşında 11.6 milyar lira olan BES'teki toplam devlet katkısı tutarı 10 Aralık'ta 116.7 milyar liraya tırmandı. Yani tam 5 milyar lira arttı. Bu artışın bir bölümü devletin her ay vatandaşın birikimleri karşılığı verdiği teşvik olsa da büyük kısmı faizdeki düşüş sonrası Hazine tahvili değerlerindeki artıştan kaynaklandı. Ancak diğer fonlardaki artış ile karşılaştırma yaptığımız zaman durum değişmiyor. Çünkü örneğin altın fonlarına da her ay vatandaşın birikimi nedeniyle giriş yaşanıyor. Diğer yandan 2018 Ağustos ayındaki kur çalkantısından bu yana bazı BES yatırımcılarının nakit sıkışıklıklarını gidermek için BES'lerini bozdurmaları sonucu devlet katkısı miktarındaki azalmayı da gözönüne almamız gerekiyor.

11 AYDA EN FAZLA ULUSLARARASI FONLAR KAZANDIRDI