BES yatırımcısına asgari ücret piyangosu

Asgari ücretin yüzde 26 gibi yüksek düzeyde artması Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yatırımcılarını da sevindirdi. Devletin tasarrufları artırmak için bir para biriktirme sistemi olarak hayata geçirdiği BES'te devlet her 100 lira biriktiren vatandaşına 25 lira teşvik veriyor. Ancak bunun bir üst sınırı var. Üst sınır da asgari ücrete bağlı. Bir yılda en fazla brüt asgari ücretin yüzde 25'i kadar teşvik veriliyor. İşte asgari ücretin artması bu teşviğin üst sınırını da yüzde 26 artırdı.

Rakamlarla konuşursak, geçen yıl net 1.603 lira olan ve bu yıl ise 2020 liraya yükselen asgari ücret brüt olarak 2018'de 2 bin 29 lirayken 2019'da 2 bin 558 lira olarak belirlendi. Yıllık brüt asgari ücret de böylece 24 bin 354 liradan 30 bin 696 liraya ulaştı. İşte devlet katkısı bu tutarlar üzerinden yüzde 25 ile sınırlandığı için geçen yıl 6 bin 88 lira olan tavan bu yıl 7 bin 674 liraya tırmandı. Eğer sadece Gönüllü BES'teyseniz devlet 2019'da biriktirdiğiniz 30 bin 696 liraya karşı size 7 bin 674 lira verecek. Tabii ki bu parayı hemen vermiyor, haketmeniz için süre şartları var.

HEM GÖNÜLLÜ BES'E HEM OTOMATİK BES'E VAR

Gönüllü BES'in yanı sıra bir de geçen yıl başlayan adına Otamatik Katılım da denilen ve çalışanların otomatik olarak sisteme kayıt edildiği ve sonrasında arzu edenlerin ayrıldığı Otomatik BES de mevcut. Bu sistem için de devlet aynı teşviği veriyor. Üstelik gönüllü BES'ten teşvik alsanız bile ayrıca bu sistemde kalırsanız ek olarak yatırdığınız her 100 liranın yüzde 25'i teşvik olarak yine sizin hesabınıza geçiyor. Böylece 2019'da otomatik BES'te de 30 bin 696 lira biriktiren bir kişi 7 bin 674 lira devlet teşviği almaya hak hazanacak. Yani toplamda 2018'de 48 bin 708 lira biriktirip 12 bin 177 lira devlet teşviği alan vatandaş sadece tasarruf yaptığı için 2019'da 61 bin 392 lira biriktirip 15 bin 342 liraya sahip olacak.

1000 LİRA DA BONUS VAR

Bir de Otomatik BES'e yeni girenlere verilen bin liralık ek bonus var. İşte bu da toplandığında devletin sözüne bakan yani devletle aynı hedef doğrultusunda tasarruf ve birikim yapan ve bu birikimini de hem gönüllü hem de otomatik BES'te değerlendiren vatandaşa devlet toplamda 16 bin 342 lira adeta bağışlamış olacak.

Devletin hedefi uzun vadeli tasarruf olduğu için sistemde 10 yıl ve 56 yaşına kadar kalanlar bu paranın tümünü hak ediyor. O tarihe kadar da devlet katkısı sizin kendi birikiminiz ile birlikte yatırım araçlarında değerleniyor. Yani emekli olduğunuzda bu paranın değerlenmiş halini alıyorsunuz. İlk 3 yılın sonunda çıkanlar devlet katkısının yüzde 15'ini 6 yılını dolduranlar yüzde 35'ini 10 yılını doldurup 56 yaşını doldurmayanlar devlet katkısının yüzde 60'ını almaya hak kazanıyor.

OCAKTA YATIRAN DAHA KAZANÇLI

Yıllık 61 bin 392 lirayı 12 aya bölüp her ay ödeyebileceğiz gibi bu tutarı örneğin ocak ayında yatırabilirsiniz. Böylece hem yatırdığınız miktar 12 ay boyunca BES fonlarında değerlenecek hem de devlet katkısı sizin adınıza yatacağı için 16 bin 342 lira da yıl boyu yatırımlara yönlendirilip daha da artması sağlanacak.