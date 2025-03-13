Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Birçok imparatorluğa ev sahipliği yapmış olan İstanbul'un fethinin nişanesi Ayasofya Camii ile ilgili bu bilgileri öğrenince şaşıracaksınız!

        Ayasofya Camii hakkında bilinmeyen gerçekler nelerdir?

        Tarih boyunca birçok imparatorluğa ev sahipliği yapan, hem Hristiyanlar hem de Müslümanlar için önemli bir mabed olan Ayasofya Camii, ilk yapıldığı günden bugüne kadar ayakta kalmayı başarmış eşsiz bir eser olma özelliğini koruyor. Peki Ayasofya ile ilgili fazla bilinmeyen şaşırtıcı bilgiler nelerdir? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 07:30 Güncelleme: 13.03.2025 - 07:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayasofya hakkında şaşırtan bilgiler!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu gibi büyük devletlerin döneminde var olmuş ve hâlâ sapasağlam ayakta duran, günümüzde ise cami olarak kullanılan Ayasofya Camii ile ilgili bu bilgileri öğrenince şaşıracaksınız!

        537 YILINDA İNŞA EDİLDİ

        Ayasofya'nın ilk yapımı, Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından 537 yılında tamamlanmıştır. Bu, büyük bir inşaat projesiydi ve Ayasofya, o dönemdeki en büyük kilise olarak inşa edilmiştir.

        1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra Fatih Sultan Mehmed tarafından camiye dönüştürülmüştür.

        Fetihle birlikte camiye dönüştürülen ve 481 yıl cami olarak hizmet veren Ayasofya, 1930’lu yıllarda restorasyon çalışmalarının başlamasıyla halka kapatılmıştır. Ardından, 24 Kasım 1934 tarihli bir Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülmüştür. Danıştay, 10 Temmuz 2020'de söz konusu Bakanlar Kurulu kararını iptal etmiştir. Hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ayasofya yeniden ibadete açılmıştır.

        İNŞAATINDA ON BİNDEN FAZLA İŞÇİ ÇALIŞTI

        Ayasofya'nın inşaatı, Bizans İmparatoru I. Justinianus'un yönetiminde başlamıştı ve 537 yılında tamamlandı. İnşaat için yaklaşık 10.000 işçi çalıştı. İmparator, bu yapıyı sadece dini bir amaçla değil, aynı zamanda Roma İmparatorluğu'nun kudretini simgelemek için de inşa ettirmiştir.

        REKLAM

        İMPARATOR KAPISI

        Yalnızca İmparator ve mahiyeti tarafından kullanıldığı için İmparator Kapısı olarak adlandırılan kapı, Ayasofya’da iç narteksten ana mekana geçişi sağlıyor. Ayasofya’nın bu en büyük kapısı ve meşe ağacından yapılmış, 7 metre yüksekliğinde, bronz çerçeveli. 6. yüzyıla tarihlenen kapının kanatlarının üzeri tunç levhalarla kaplı. Doğu Roma kaynaklarında, Nuh’un Gemisi’nin tahtalarından yapılmış olduğu iddia ediliyor. Üzerindeki mozaik, Ayasofya’nın ilk gün ışığına çıkarılan mozaiği.

        9. YÜZYILA AİT VİKİNG YAZISI

        Güney galerinin orta kısmında, mermer korkulukların üzerinde, 9. yüzyıla ait olduğu anlaşılan bir Viking yazısı yer alıyor. Bu yazıda “Halvdan buradaydı.” yazıyor. Yazıyı, Doğu Roma’da orduda paralı asker olarak çalışan bir Viking askerinin yazdığı düşünülüyor.

        REKLAM

        AĞLAYAN SÜTUN

        Ayasofya Camii'nin Dilek Sütunu, aynı zamanda Ağlayan Sütun olarak da bilinir ve kuzey kesimde yer alır. Bu sütun, parlak şifa ve dilekleri gerçekleştirme güçleriyle bilinir. Yapının inşası sırasında hacılar tarafından Meryem Ana'nın gözyaşları olduğuna inanılan, dış yüzeyinin ıslak olmasıyla bilinir. İmparator I. Justinianus'un tüm baş ağrılarını bu sütuna yaslanarak tedavi ettiğine inanılır.

        SERAPHİM MELEKLERİ

        Pandantiflerin her bir köşesinde, cennette tanrının tahtını koruduğuna inanılan Seraphim melekleri betimlenmiş. Doğu kısmında yer alan melek tasvirleri mozaikten yapılmış. Batıda kalanlar ise Doğu Roma Dönemi’nde bozulduğu için fresko olarak yenilenmiş. Melek tasvirleri Osmanlı Dönemi’nde kapatıldı.

        KUBBEDE ASILI ZİNCİR

        Ayasofya'nın kubbesinde, zamanla ağırlaşan kubbenin sarkmasını engellemek amacıyla bir zincir bulunur. Bu zincir, yapının istikrarını sağlamak için asılmıştır ve oldukça dikkat çeker.

        REKLAM

        İLK ADI ''MEGALE EKKLESİA''YDI

        Bizans İmparatorluğu döneminde Ayasofya'nın adı, "Megale Ekklesia" yani "Büyük Kilise" olarak biliniyordu. "Ayasofya" ismi ise "Kutsal Bilgelik" anlamına gelir ve Latinceden Yunanca'ya geçmiş bir terimdir.

        HZ.İSA'NIN KUTSAL EMANETLERİ

        Ayasofya’nın en etkileyici sırlarından biri de Hz. İsa’nın çarmıha gerildiği haç ve kullanılan çivilerin gizli bir bölümde bulunması. Anlatılana göre; Kudüs’ten getirilen bu emanetler, Ayasofya’da gizli bir bölmede saklanıyor. Bu emanetlere Ayasofya’nın ev sahipliği yapmasındaki sır ise Hz. İsa’nın 40 bin yıl sonra dünyaya ineceği yerin Ayasofya olduğuna inanılması!

        MERYEM ANA VE ÇOCUK İSA MOZAİĞİ

        Ayasofya'daki en merkezi durumda olan, göze çarpan mozaik. Apsis (Kiliselerde doğuyu gösteren kısım) adlı bölümde yer alıyor. 867 yılında verilen vaazla, bu mozaiğin ikonoklast dönemin bitiminden hemen sonra yapıldığı anlaşılıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Komşularını öldüren zanlıların evinde kundaklama şüphesi
        Komşularını öldüren zanlıların evinde kundaklama şüphesi
        Asgari ücret komisyonuna Alman modeli
        Asgari ücret komisyonuna Alman modeli
        Uzayda mahsur kalan astronotların Dünya'ya dönüşü yine ertelendi
        Uzayda mahsur kalan astronotların Dünya'ya dönüşü yine ertelendi
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Putin: Kursk düşmandan özgürleştirilecek
        Putin: Kursk düşmandan özgürleştirilecek
        ABD: Ukrayna'ya istihbarat desteği yeniden başladı
        ABD: Ukrayna'ya istihbarat desteği yeniden başladı
        Mourinho'dan Maximin ve PFDK sözleri!
        Mourinho'dan Maximin ve PFDK sözleri!
        Sosyal medya fenomeni Meltem Menteşeli'nin eşi ve 3 kişi gözaltına alındı
        Sosyal medya fenomeni Meltem Menteşeli'nin eşi ve 3 kişi gözaltına alındı
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        Motosikletliler dikkat! Kural ihlallerine ceza artıyor
        Motosikletliler dikkat! Kural ihlallerine ceza artıyor
        AKM akına uğradı
        AKM akına uğradı
        Kanada'dan ABD'ye 20.7 milyar dolarlık cevap
        Kanada'dan ABD'ye 20.7 milyar dolarlık cevap
        "Sahte diploma" soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı
        "Sahte diploma" soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Gündoğdu, 8 Mart olayının perde arkasını anlattı!
        Gündoğdu, 8 Mart olayının perde arkasını anlattı!
        Zelenskiy: Rusya'nın planı bozuldu
        Zelenskiy: Rusya'nın planı bozuldu
        Ferhat Gündoğdu'dan yabancı hakem sözleri!
        Ferhat Gündoğdu'dan yabancı hakem sözleri!
        "O maç çok özel bir maçtı"
        "O maç çok özel bir maçtı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya Başbakanı ile görüştü
        Habertürk Anasayfa