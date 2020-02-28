"KONUŞMAYI SEVMİYORUM"

Muhabirlerin, "Yeni ilişkiniz hayırlı olsun" sözleri üzerine Akalay, "Arkadaşlar ben özel hayatımla ilgili konuşmayı sevmiyorum. Hele ki sokakta konuşmayı hiç sevmiyorum" diyerek yoluna devam etti.