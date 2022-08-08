"YİNE BAŞLADIK"

Öte yandan ünlü oyuncu, geçtiğimiz hafta 2017 yılında dizi setinde dostluğunun başladığı ve o dönemden beri de arasındaki bağları koparmadığı yakın arkadaşı İbrahim Çelikkol ile birlikte Kaz Dağları'na gitmişti.

Akalay da meslektaşıyla çekilen bu karesini, "Yine başladık." notuyla yayınlamıştı.