Birce Akalay: Bir sanatçı için koşullar zorlaşıyor

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Birce Akalay, katıldığı bir galada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kısa bir süre önce kestirdiği saçlarına alıştığını söyleyen Akalay, evde hızlıca şekil verebildiğini ve bu durumdan memnun olduğunu ifade etti.

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"ÜÇ - DÖRT GÜN VAKİT GEÇİRDİK"

Birce Akalay, sevgilisi Hakan Kurtaş ile birlikte Amsterdam tatilinden döndüklerini ve tatilden sonra fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştığını söyledi. Akalay; "Vizesi için üç dört gün orada vakit geçirdik" diyerek tatildeyken bile ülke gündemini takip ettiğini aktardı.

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"TUTARLILIĞI SEVİYORUM"

Uzun zamandır dijital platformlarla çalışan Birce Akalay, dijital dünyadaki çalışma tarzını çok sevdiğini ve disiplinli bir şekilde yapılan işlerin daha etik olduğunu vurguladı. Akalay; "Dijital platformlardaki tutarlılığı çok seviyorum. Disiplinli, programlı çalışma halini çok daha etik buluyorum" dedi. Oyuncu, bu nedenle dijital platformlarda projelere katıldığını belirtti.

"BİR SANATÇI İÇİN KOŞULLAR ZORLAŞIYOR"

Televizyon kanallarındaki uzun süreli çalışma koşulları hakkındaki soruya yanıt veren Birce Akalay, "Haklılar, çok uzun zamandır bunun için çalışıyoruz ama değişen hiçbir şey yok. Yeni jenerasyon genç arkadaşlarımız geliyor, onlar da bu zorlukları deneyimliyor. O kadar süre yayın yapabilmek için yazılan sayfa sayfa senaryolar senaristler için külfet, bizler için külfet, yapımcılar için külfet... İşin ticari kısmını çok konuşmak istemiyorum ama bir sanatçı için koşullar gerçekten zorlaşıyor. O yüzden de daha etik olanı tercih ediyorum" dedi.

Öte yandan Cannes Film Festivali’ne katılacak olan Birce Akalay, hazırlıklara başladığını duyurdu. Festivaldeki kıyafet seçimleriyle ilgili çekincelerinin olup olmadığı sorusuna; "Ne istersem o" ifadelerini kullandı. Birce Akalay, sevgilisi Hakan Kurtaş’ın festivale katılıp katılmayacağıyla ilgili de, "Hakan Bey'in programını bilmiyorum, şu an hiçbir şey diyemem ama muhtemelen tek olurum" dedi.