SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ

Ultrasona giren sunucu, paylaşımına "Biz çok güçlüyüz. Anne-evlat dağları aşarız. Dua edin tansiyonum düzelsin tek ricam bu dua... Allah büyük. Çok zor bir hamilelikmiş bu. Sizden ricam; bol dua" sözlerini ekledi.