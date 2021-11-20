SANDBOX TREE (KUM HAVUZU AĞACI) YA DA HURA CREPITANS

Kuzey ve Güney Amerika'da, Amazon ormanlarında bulunun bu ağaç, kimsenin kendine tırmanmasını ve yakınından geçmesini istemiyor. Bu nedenle gövdesi dikenlerle kaplı. Hatta herhangi bir tehditle karşılaştığında meyvelerini dinamit gibi patlatıp etrafına zarar verebiliyor. Bu nedenle dinamiç ağacı olarak da biliniyor. Yerliler zehirli oklar yapmak için ihtiyaçları olan zehri de bu ağaçtan temin ediyor.