Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm için meraklı bekleyiş başladı. Züleyha, Yılmaz ve Demir'in hayatını konu alan Bir Zamanlar Çukurova'nın 3. sezon yayın tarihi izleyiciler tarafından merak konusu oldu. ATV'den Bir Zamanlar Çukurova'nın 3. sezon fragmanı geldi.



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bir Zamanlar Çukurova 17 Eylül Perşembe saat 20.00’da yeni sezon ile ekranlarda olacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Fekeli, Demir’in yapacağı yeni iş anlaşmasını durdurmak ister. Ancak elbette Demir, onu dinlemeyecektir.

Şehirde yine kötü niyetli adamların dolaşması, Hünkar’ı da harekete geçirir. Hünkar, tüm Adana ahalisini arkasına toplayarak, şehir kulübündeki çok önemli bir toplantıyı engellemek için harekete geçer. Adana halkı arkada, Hünkar önde, adeta Çukurova’nın geleceğine yürürler.

Fekeli de, gizli bir gurur ile Hünkar’ı izlemektedir.