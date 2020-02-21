21 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bir Zamanlar Çukurova 56. son bölümü izlendi. ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde, Ercüment'in ölümü yeniden gündeme geliyor. Savcı Jülide, Ercüment dosyasının peşini bırakmıyor ve yeniden incelemeye alıyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 57. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 57. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Bir Zamanlar Çukurova 57. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMÜMDE NELER OLDU?
Yılmaz'ın telefon konuşmasını duyup, takip eden Müjgan, aradığı delile kavuşuyor! Tüm şüphelerinin kendi kuruntusu olduğunu söyleyenlere karşı gördüklerini videoya kaydediyor.
SAVCI JÜLİDE, ERCÜMENT DOSYASININ PEŞİNİ BIRAKMIYOR
Çukurova'da dolayan dedikodular ayyuka çıkınca, Jülide de Ercüment dosyasını yeniden incelemeye alıyor. Jülide bu işin peşini bırakmamakta kararlı olduğunu söyleyince Dr. Sabahattin daha fazla kurcalamamasını bile rica edecektir.
GAFFUR VE ÜZÜM'ÜN KIRMIZI PAPUÇLU HİKAYESİ
Gaffur'un Üzüm'ün evlerine getirdiği neşe ile yüzü gülmüştür. Üzüm kızı alıp çarşıya giden Gaffur, küçük kıza en iyi en yeni ayakkabıları alacaktır. Meşhur cimriliğini Üzüm için bırakan Gaffur, günün sonunda Üzüm'den hayatının en kıymetli hediyesine kavuşacaktır.
KONAKTA GİZEMLİ MİSAFİR
Savcı'nın çalışmaları ve Müjgan'ın yarattığı gerginliklerin arasında Konak bir de misafir ağırlıyor bu hafta! Yamanlar'ın hasretle karşıladığı konukları, pek çok konuya aydınlık getirecektir. Komşu konaktan da merakla izlenen misafir, heyecanla da karşılanır. Ancak heyecanın sebebi mutluluk ve şaşkınlıktan çok, bilinmezliktendir.
İKİ AİLE TEKRAR BULUŞTU, AMA!
Son kez bir araya gelişlerinde adeta aralarındaki savaş daha da alevlenen iki aile, yeniden bir araya gelmek zorunda kalıyor. Ercüment'in ölümünün araştırılması ile tetiklenen olaylar, ezeli düşmanları mecburen yine buluşturur. Ancak başta Hünkar ve Fekeli'nin zorladığı mecburi ateşkes, hiç beklemedikleri bir yerden bozulmaya hazırdır. Müjgan elinde ihanetin görüntüleri ile dururken, Züleyha'ya gidip artık ikisinin arasındaki savaşın başladığını ilan edecektir.
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