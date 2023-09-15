'Bir Yuvam Olsun' çok yakında SHOW TV'de başlıyor

'Bir Yuvam Olsun' çok yakında SHOW TV'de başlıyor

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SHOW TV'de yeni bir program başlıyor; 'Bir Yuvam Olsun'...

Program, ihtiyaçları ve imkânları dâhilinde ev arayanların can simidi olacak. Profesyonel emlakçılarımız İrem Cengiz ve Yiğit Portakal’ın sunumuyla ekranlara gelecek programda her eve tek tek bakacak, en uygun olanını sizin için bulacağız. Kiralama, satma ya da satın alma konusunda yaşanabilecek hukuki anlaşmazlıklar hakkında da uzman avukatımızdan bilgi alacağız.

Siz de 'Bir Yuvam Olsun' diyorsanız yapmanız gereken tek şey bize başvurmak. 0531 732 9681 Whatsapp hattı üzerinden başvurun, hayalinizdeki evi birlikte bulalım. “Bir Yuvam Olsun”, İrem Cengiz ve Yiğit Portakal’ın sunumuyla çok yakında SHOW TV'de. İşte Bir Yuvam Olsun’un Tanıtımı;