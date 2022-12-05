Bir yanardağ daha harekete geçti!

İtalya'daki Stromboli Yanardağı harekete geçti, yanardağın faaliyetlerinin önemli ölçüde arttığı ifade edildi.
Lav püskürten yanardağın, lavları denize ulaştı. Bölgede en az iki büyük toprak kayması meydana geldi.
Katanya'daki yanardağ gözlemevi (INGV), yanardağın yerel saatle 14.10'da harekete geçtiğini bildirdi.
Öte yandan, Hawaii'deki Mauna Loa Yanardağı da geçtiğimiz günlerde 38 yıl sonra faaliyete geçti.
Endonezya'daki Semeru Yanardağı'nın da dün faaliyete geçmesinin ardından bölgedeki yaklaşık 2 bin kişi tahliye edildi.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.