Bir Usta Bin Usta’ İzmir nazar boncuğu yapımı kursu tamamlandı

Anadolu Sigorta’nın kaybolan veya kaybolmaya yüz tutan mesleklere olan ilgiyi arttırmak ve bu meslekleri yeniden canlandırmak amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın teknik danışmanlığında gerçekleştirdiği “Bir Usta Bin Usta” Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamındaki Nazar Boncuğu Yapımı kursu, Kemalpaşa Nazarköy’de gerçekleşen törenle tamamlandı. Törene Kemalpaşa Kaymakamı Kemal Kızılkaya ile Kemalpaşa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü temsilcileri katıldı.

UNESCO tarafından, nazar boncuğu yapımında, 'Yaşayan İnsan Hazinesi' seçilen Mahmut Sür’ün eğitmenliğini yaptığı kursta, 3 ay boyunca 352 saat eğitim verildi. 19 Eylül 2018 tarihinde başlayan Nazar Boncuğu Yapımı kursunutamamlayan kursiyerler, kapanış töreninde başarı sertifikalarını alarak mezun oldular. Kurs süresinde usta adaylarının ürettiği ürünler Nazarköy Köy Meydanı’ndaki kurs için inşa edilen atölyede bir hafta boyunca sergilenecek. Anadolu Sigorta “Bir Usta Bin Usta” projesiyle genç usta adayları yetiştirerek bu geleneksel mesleğin yeniden canlandırılmasını hedefliyor. “Bir Usta Bin Usta” Projesi ile ilgili detaylı bilgiye www.birustabinusta.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

3 BİN YILLIK TARİH

Göz figürü; insanlık tarihi boyunca, her kültürde ve dinsel inançta, kötülükleri savan güçlü bir tılsım olarak kabul edilmiştir. Nazar boncuğu yapımı ise Anadolu’nun 3000 yıl öncesine dayanan cam sanatında yeni bir kimlik kazanır. Anadolulu bir cam ustası, göz figürünün gücünü ateşin gücüyle birleştirerek yepyeni bir tılsım yaratır. Türkiye'de, insanı nazar değmesine karşı koruduğuna inanılan en yaygın kullanım nesnesi mavi renkli nazar boncuğudur. Genellikle, parmakları açık bir el ya da göz biçiminde tasarlanan küçük nazar boncukları olarak üretilir. Nazar boncuklarını anahtarlıklarda, cüzdanlarda, kemerlerde, çantalarda veya kıyafetlerde asılı olarak görmek mümkündür. Daha büyük boyutlu olan nazar boncuklarını ise nazardan koruduğuna inanıldığı için odalara, apartman veya dükkân kapılarına, arabalara asılır.

Genellikle yuvarlak ya da oval şekildeki boncuk ocakları (furun-fırın),İzmir Nazarköy’deki işinin ehli ustalar tarafından yapılır. Ocağın duvarları, düzeltilmiş 8 zemin üzerine 13 sıra ateş tuğlası, kil ve demir dökümünde kullanılan cüruflar kullanılarak nal biçiminde örülür. Bu bölümün üzerinde yine ateş tuğlası ve diğer malzemeler yardımı ile eritme potası veya tava diye tabir edilen camların eridiği en az beş bölmeden oluşan odalar oluşturulur. Her odada ana malzeme olarak kullanılan mavi renkli camın eritildiği ana bölmenin yanında farklı renkte camların bulunduğu 2- 3 adet küçük bölme oluşturulur. Ocağın tamamı kil ile sıvanır. Her gün 1000 - 1200 derecelik ısı ile çalışan ocaklar, en çok bir yıl dayanmaktadır. Nazar boncukları bu fırınlarda üretilir ve şekillenir.