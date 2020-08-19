'Bir Umut' çekiliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Boğaziçi Film Festivali Bosphorus Film Lab'da TRT'nin ortak yapım ödül desteğini alan; yönetmenliğini Ümit Köreken'in üstlendiği 'Bir Umut' filminin çekimlerine Bursa'da başlandı

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Senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği Türkiye - Almanya ortak yapımı olan ilk sinema filmi 'Mavi Bisiklet'in ödüllü yönetmeni Ümit Köreken'in Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Boğaziçi Film Festivali Bosphorus Film Lab'da TRT'nin ortak yapım ödülü desteğini alan yeni filmi 'Bir Umut'un çekimlerine Bursa'da başlandı.

Baran Şükrü Babacan, Eylem Yıldız ve Funda Eskioğlu'nun başrollerini paylaştığı 'Bur Umut'un çekimleri Kovid-19 kapsamında alınan önlemlerle hijyen kurallarına uyularak gerçekleştiriliyor.