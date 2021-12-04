Kasım ayında tüketici enflasyonu bir önceki aya göre yüzde 3,51, yıllık ise yüzde 21,31 oldu. Çok tartışma yaratan bu rakamlar tabii ki Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) baz aldığı ürünlerin toplamının artışından oluşan bir endeksini ifade ediyor. Ürünlere tek tek bakıldığında ise yıllık fiyat artışının yüzde 100'ün üzerinde veya ona yakın olan ve günlük veya genel anlamda çok tüketilen ürünler olduğu görülüyor. TÜİK istatistiklerine göre aralarında vatandaşın satın alma düzeyinin yüksek seyrettiği televizyon, otomobil, bulaşık makinesi ile günlük hayatta en fazla tüketilen ürünlerden olan patates, lahana, tavuk eti, havuç, sivri biber ve kahvenin olduğu tüketim ürünlerinde fiyat artışı enflasyonu ikiye katladı. En fazla artış ile yüzde 109 ile kömür fiyatlarında gerçekleşti. İkinci televizyonun artışı hızı yüzde 90 üçüncü LPG'nin ise yüzde 87.

KARŞILAŞTIRILAN FİYATLAR UCUZ BULUNUYOR

Rakamlara göre 50 üründe fiyat artışı TÜİK'in açıkladığı rakamın iki katı düzeyinde gerçekleşti. TÜİK için önemli eleştiri noktalarından birisi ise günlük hayatta karşımıza çıkan rakamların kurumun yayınladığı madde sepetinde çok daha düşük görünmesi. Örneğin markette 10 lira olan süt fiyatının TÜİK'te 7 lira görünmesi fiyatı 4 ile 10 lira arasında değişen soğanın 2 lira görünmesi gibi durumlar tepki ile karşılanıyor. Gübrede de yüzde 150'yi aşan fiyat artışı enflasyon rakamlarına yüzde 50 olarak yansıyor.

10 YILDA BİR ÇOK ÜRÜNDE FİYAT 5'E KATLANDI

10 yıllık enflasyon rakamlarına baktığımızda ise bir çok üründe TÜİK yıllar içinde hesaplama değişikliğine gittiği için rakamların anlamsız göründüğü yani hesap yapmanın zor olduğu görünse de değişiklik yapılmayan bazı ürünlerde fiyat artışının 5 katı aştığı görülüyor. Örneğin otomobilin fiyat artışının 8 katı aştığı hesaplanıyor. 10 yıllık fiyat artışına bakıldığında yine otomobilin yanı sıra çok kullanılan televizyon, cep telefonu, bilgisayar, motosiklet gibi ürünlerde fiyat artışlarını 5 kat olarak vatandaşın cebine yansıdığı görülüyor. TÜİK rakamlarına göre 10 yıllık süre boyunca fiyatı düşen tek ürün bir zamanlar çokça tartışma konusu olan havale ücretleri oldu. Havale ücreti 10 yıl önce 20.6 lirayken bu yıl 3.37 liraya geriledi.