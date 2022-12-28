Bir seyahat tutkununun fotoğraf izleri

Asım Kaytaz'ın Bir Seyahat Tutkununun Fotoğraf İzleri adlı sergisi açıldı

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Küçük yaşlarda fotoğrafçılıkla tanışan, Prof. Dr. Asım Kaytaz'ın Bir Seyahat Tutkununun Fotoğraf İzleri (Photoprints of a Wanderlust) adlı sergisi Schneidertempel Sanat Merkezi'nde açıldı.

Sergi, 21 Ocak 2023'e kadar devam edecek.

Fotoğrafçı Ahmet Kaytaz fotoğrafçılıkla tanışma sürecini şöyle anlatıyor:

"Küçük yaşlarda fotoğraf ve fotoğrafçılıkla tanıştım çünkü bir fotoğrafçının üçüncü erkek çocuğu olarak dünyaya gelmiştim.

Robert Koleji’nde ‘Audiovisual’ dersi kapsamında eğitim aldım, fotoğrafçılık kulübünde faaliyetlerde bulundum, siyah beyaz banyo ve baskıyı, renkli dialardan projeler üretmeyi öğrendim.

Tıp eğitimi, KBB BBC uzmanlığı, öğretim üyeliği dönemlerinde, yoğun çalışma ortamları nedeni ile uzun yıllar ihmal ettiğim ‘fotoğraf çekme zevki’ 2000’li yıllarda seyahatlerimin artması yanında kendime daha fazla zaman ayırabilme şansı yakalamamla birlikte yeniden beni buldu.

Başlangıçta sadece görülen yerlerin, yaşanan anların ‘tanıklığı’ ve bu ‘tanıklığın paylaşımı’ şeklinde olan çekimler zamanla bir ‘ifade’ şeklini almaya başladı.

Artık seyahatlerimde nereye bakarsam bakayım, sanki bir fotoğraf makinesi vizöründen bakmakta olduğumu hissediyorum. Son yıllarda benliğimde kalan tek hırsın sadece ve sadece daha iyi fotoğraf çekmek olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.

Tıp mesleği ve öğretim üyeliği öğrenmeye, gözlemlemeye, ince araştırmaya, ince araştırmadan bütüne uzanan bir sürece dayanır. Hafıza yanında bilgiyi, beceriyi, deneyimi belgelemekte önemlidir. Yapılan cerrahi işlemler ise bir sanat niteliğindedir çoğu zaman.

Böylece, en azından, fotoğrafçılık hobisinin mesleğimi tamamlayıcı bir yanı olduğunu da düşünüyorum.

Nerede ise her gün bilgisayarın başına geçip fotoğraflarımla ilgileniyor, sıkıldığım anda bırakıyor, önüme bir hedef koymuyor, böylece evde fotoğraflarımla ilgilenmek bir iş olmaktan ziyade dinlendirici bir şekil alıyor.

Giderek gezilere ve fotoğrafçılığa daha fazla zaman ayırıyor, yaratıcılığımı sergilemek yanında ruhen dinlenebiliyorum.

1975 Robert Koleji ve 1981 İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi mezunuyum. KBB BBC ihtisasımı İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yaptım. 1990’da doçentlik, 1996’da ise profesörlük unvanlarını aldım. 2011 Mayıs ayında üniversiteden ayrıldım ve halen muayenehanemde ve bir özel hastanede mesleğimi sürdürmekteyim."