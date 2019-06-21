Bir şey sözcüğü birleşik mi, ayrı mı yazılır? Özellikle öğrenciler başta olmak üzere pek çok vatandaş imla kuralları arasında bu soruyu merak ediyor. İşte Türk Dil Kurumuna göre bir şey kelimesinin doğru yazımı...

BİR ŞEY Mİ, BİRŞEY Mİ?

TDK sitesinde sözlükten arama yapıldığında kelimenin, "bir şey" şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Yani Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "bir şey"dir.

Dolayısıyla TDK sitesinde sözlükten arama yaptığımızda birşey kelimesi sözlükte bulunmamaktadır.