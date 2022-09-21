Bir Peri Masalı dizisi 21 Eylül 2022 Çarşamba akşamı 20:00'da yani bu akşam ilk bölümüyle yayınlanacak. Yapımını MEDYAPIM’ın üstlendiği, senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı ve Çağıl Bocut ile Merve Çolak’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Bir Peri Masalı dizisi bu akşam yayın hayatına başlıyor. İşte Bir Peri Masalı oyuncuları ve konusu...