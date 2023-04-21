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Bir insanın duyabileceği en yüksek fiziksel acı nedir?

Bir insanın hissedebileceği en büyük fiziksel acı nedir?

Acı duyma hissi fiziksel ve psikolojik olarak ikiye ayrılır. Vücuda gelen bir darbe veya hastalık sonucu beynin ve vücudun acıya karşı gösterdi tepkiye fiziksel acı denir. Peki, bir insanın hissedebileceği en büyük fiziksel acı nedir?

Giriş: 21.04.2023 - 14:17 | Güncelleme: ABONE OL
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  • BİR İNSANIN HİSSEDEBİLECEĞİ EN YÜKSEK ACI NEDİR?

    Vücuda gelen bir darbe veya hastalık sonucu beynin ve vücudun acıya karşı gösterdi tepkiye fiziksel acı denir.

    Bilim insanları tarafından ağrı eşiği dolorimetre veya kısaca DOL adı verilen bir araç ile ölçülür. Örnek olarak bir kağıt kesiği 2 DOL ölçülmüştür. Ağrı toleransı ise bir kişinin bir acıya en fazla ne kadar dayanabileceğidir. Bireyin ağrı toleransını belirleyen birçok faktör vardır, cinsiyet, yaş, psikolojik ve fizyolojik durum hatta genetik faktörlerdir.

     

  • KEMİK KIRILMASI VE DÖVME YAPTIRMAK

    Dolorimetre ile ölçülebilen acı toleransı Cornell Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından tasarlanmıştır. Peki bir insanın hissedebileceği en büyük acı ne kadardır?

    Bir legoya basmak 8 DOL iken bir kemik kırılması veya dövme yaptırmak (dövmenin yapılan bölgesi büyüklüğü ve süresine göre değişir) 18 DOL'a eşittir.

     

  • Kalp krizi geçirmek 33 DOL olarak hesaplanırken, bıçaklanmak kan kaybına yol açtığı için 38 DOL, vurulmak ise 48 DOL'a eşittir.

     

  • BÖBREK TAŞI

    Bir insana en acı verici şeylerden birisi olan böbrek taşı düşürmek ise 50 DOL olarak ölçülmüştür. Ancak erkeklerin testislerine kuvvetli bir darbe alması 52 DOL'den bile fazladır.

     

  • DOĞUM YAPMAK

    Kadınların normal doğum yaparken çektikleri sancının eşiği ise 57 DOL'e denk gelir ve dünyanın en acı verici hislerinde ikinci sırada yer alır.

  • Bir trenin veya arabanın çarpması (süratine göre değişiklik gösterir) 67 DOL olarak hesaplanır. İnsanın hissedebileceği en büyük acı ise 70 Dolorimetre ile yanmaktır. 

    Kaynak: ResearchGate

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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