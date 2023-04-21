BİR İNSANIN HİSSEDEBİLECEĞİ EN YÜKSEK ACI NEDİR?

Vücuda gelen bir darbe veya hastalık sonucu beynin ve vücudun acıya karşı gösterdi tepkiye fiziksel acı denir.

Bilim insanları tarafından ağrı eşiği dolorimetre veya kısaca DOL adı verilen bir araç ile ölçülür. Örnek olarak bir kağıt kesiği 2 DOL ölçülmüştür. Ağrı toleransı ise bir kişinin bir acıya en fazla ne kadar dayanabileceğidir. Bireyin ağrı toleransını belirleyen birçok faktör vardır, cinsiyet, yaş, psikolojik ve fizyolojik durum hatta genetik faktörlerdir.