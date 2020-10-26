Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerGündemEğitim

Bir haftalık ara tatil ne zaman? İşte okullarda ara tatil tarihi...

Milyonlarca öğrenci uzun zamandır yüz yüze eğitime hasret kaldı. Henüz tam olarak yüz yüze eğitime geçilmeden ara tatil dönemi yaklaştı. Eğitimlerine uzaktan devam eden öğrenciler geçtiğimiz yıllarda uygulanmaya başlanan ara tatil için tarihleri araştırıyor. Peki bir haftalık ara tatil ne zaman? 2021 Ara tatil tarihleri belli oldu mu? İşte merak edilen ayrıntılar...

26.10.2020 - 19:27 | Güncelleme: ABONE OL
Bir haftalık ara tatil ne zaman? İşte okullarda ara tatil tarihi...

Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil tarihlerini açıkladı. MEB, bu sene yüz yüze eğitime kademeli olarak başladı. Türkiye genelinde koronavirüs vakalarının artması üzerine tüm sınıfların yüz yüze eğitime başlayıp başlayamayacağı merak edilen soruların başında yer alıyor.

BİR HAFTALIK ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamaya göre bir haftalık ara tatil 16 Kasım ve 20 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacak.

2021 YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili (15 tatil) 25 Ocak ve 5 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak

2021 ARA TATİL NE ZAMAN?

2021 yılında ara tatil tarihi 12 Nisan ve 16 Nisan 2021 tarihlerinde yapılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Sinem Kobal'a özendi! 2 bin lira verip...
Sinem Kobal'a özendi! 2 bin lira verip...
Lüks aracını yaktı... Karşısına geçip mangal yaktı
Lüks aracını yaktı... Karşısına geçip mangal yaktı
Danla Bilic'ten bomba itiraf... 'Reddedilince...'
Danla Bilic'ten bomba itiraf... 'Reddedilince...'
Koronavirüs mutasyona mı uğradı? 'Artık daha ölümcül'
Koronavirüs mutasyona mı uğradı? 'Artık daha ölümcül'
Ne döner ne de kebap! İşte Türkiye'nin en popüler lezzeti!
Ne döner ne de kebap! İşte Türkiye'nin en popüler lezzeti!
Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu?
Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu?
TBMM Başkanı Şentop'tan boykot çağrısına destek
TBMM Başkanı Şentop'tan boykot çağrısına destek
Koronavirüs salgınında yeni hasta sayısı açıklandı
Koronavirüs salgınında yeni hasta sayısı açıklandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X