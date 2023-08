'Bir Gün 365 Saat' , kabul edilen tek Türkiye yapımı film

REKLAM advertisement1

İlk belgeselini 1999'da Marmara Depremi üzerine çektikten sonra, birçok belgesel projesiyle beraber kısa filmlere de imza atan Eylem Kaftan’ın ilk uzun metraj kurmaca filmi 'Kovan', 2019'da izleyicilerle buluştu. Kaftan, felsefe eğitimiyle başlayıp sinemayla devam eden yolculuğu boyunca 'Vendetta Song', 'Aşk ve Ceza Sahası', 'Sarajevo My Love' gibi pek çok başarılı belgesele imza attı.

Bu yıl; bireysel hatıraları, kişisel kayıtları ve anıları kolektif olana aktarmayı başaran ve böylece bireysel olanın anlamını deneyimsel olarak evrensel düzeye yükselten filmlerin ön plana çıktığı yarışmada Eylem Kaftan, 'Heart of Sarajevo' ödülü için yarışıyor.

REKLAM

Ana yapımcılığını Zeynep Koray’ın yaptığı projede Türk ortak yapımcı olarak Soberworks Yapım’dan Bünyamin Bayansal, Hırvat ortak yapımcı olarak da Fade in Film’den Sabina Kresic yer alıyor. Hırvat Film Fonu tarafından desteklenen film, 29'uncu kez düzenlenecek olan Saraybosna Film Festivali’nde izleyicilerle 12 Ağustos’ta buluşacak. 'Bir Gün 365 Saat', Saraybosna’nın resmi yarışma programında yer alan Türkiye yapımı tek film oldu.

'Bir Gün 365 Saat'; suç, nefret ve adalet arayışının gölgesinde iki kadının uğradıkları istismarların ardından yollarının kesişmesini aktarıyor. İzleyicileri, ustalıklı bir şekilde kötülük kavramı üzerine düşünmeye iten yapısıyla; adalet arayışlarını takip ettiğimiz kadınların travmatik olan hikâyelerine rağmen umudu nasıl besleyip büyüttüklerini gösteren belgesel anlamlı bir kız kardeşlik ve mücadele öyküsü sunuyor.

Eylem Kaftan Kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe bölümünde okudu. Kanada’da York Üniversitesi’nde Sinema ve TV yüksek lisansı yaptı. TeleQuebec, VisionTV, National Film Board of Canada gibi çeşitli Kanada kanallarına belgeseller yaptı. 'Vendetta Song' 2005'te Kanada’nın pek çok festivalinden önemli ödüllerle döndü. Al Jazeera World Kanalı için yaptığı filmlerden, Türk futbolunun ruhunu arayan, 'Aşk ve Ceza Sahası', Sırp bir generalin Saraybosna aşkını anlatan, 'Sarajevo My Love' ve dört görme engellinin dünyasını anlatan, 'Seeing isn’t Everything' filmografisine kattı.

TRT Belgesel kanalı için şehirli çiftçiler üzerine 'Biçiftlik' isimli program dizisinde yönetmen ve sunucu olarak çalıştı. Al Jazeera World için hazırladığı 'Massacre in Rabia', Mısır’daki Rabia Hastanesi'nde gerçekleşen kanlı bir katliamı anlattı. Arıcı bir kadının (Meryem Uzerli) doğayla mücadelesini anlatan, 'Kovan' isimli ilk uzun metraj kurmaca filmi 2019’un ses getiren filmlerinden olmuş, 'En İyi Film', 'En İyi Yönetmen' dâhil, pek çok uluslararası festivalden önemli ödüllerle döndü.