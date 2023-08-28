Pensilvanya'da yaşayan Reynolds, başlangıçta bunun teknik bir aksaklık olduğunu düşündü ancak bir an için, en azından kağıt üzerinde, dünyanın en zengin insanı olduğunu fark ettiğinde şaşkınlığı hızla heyecana dönüştü.

“Astronomik” zenginliğinin ekran görüntüsünü almaktan kendini alamadı ve bunu sosyal medya platformlarında paylaştı.