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Haberler Gündem Şanlıurfa'da hırsız bir gecede 8 işyerini soydu

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki hırsız bir gecede tam 8 işyerini soydu

Bir değil, iki değil tam 8 işyeri. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde çok seri hırsızlık yapan şahıs, bir gecede tam 8 işyerini soydu. 8 işyerinden bir motosiklet, 3 laptop, 4 cep telefonu, kuru gıda ürünleri ile bir miktar para çalarak kayıplara karıştı

31.01.2022 - 21:29 | Güncelleme: ABONE OL
Şanlıurfa'da hırsız bir gecede 8 işyerini soydu
Bir gecede 8 işyerini soydu
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir hırsız, gece yarısı 8 işyerinden bir motosiklet, 3 laptop, 4 cep telefonu, kuru gıda ürünleri ile bir miktar para çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesinde meydana geldi. Maşuk Çarşısında bulunan bitişik 8 işyerine, hırsız dadandı.

İşyerlerinin canlarını kırarak, içeri giren hırsız, bazı işyerlerinden umduğunu bulamayarak, boş çıktı. Aynı gece pes etmeyen hırsız, toplamda 8 işyerine girdi. Arasında lokanta, züccaciye, market ve kasabın bulunduğu 8 işyerine giren hırsız, bir motosiklet, 3 laptop, 4 cep telefonu, kuru gıda ürünleri ile bir miktar para çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. İşyerlerinden hırsızlık yapıldığını fark eden esnaf, durumu polise bildirdi. Bölgeye giden ekipler, hırsızın kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.


"BÖLGEDE IŞIKLANDIRMA VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILMALI"

Esnaf Mahmut Taşkıran, mağdur olduğunu, işyerine giren hırsızın laptop ile cep telefonlarını çaldığını belirterek, bölgede güvenlik önlemi ve ışıklandırma sisteminin artırılması gerektiğini söyledi.
Bölgede sık sık hırsızlık olaylarının olduğunu aktaran çarşı sakinleri, bekçilerin bölgede görev yapmalarını istedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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