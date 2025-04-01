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        Haberler Bilgi Magazin Bir Gece Masalı bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Bir Gece Masalı yeni bölüm ne zaman? 1 Nisan 2025 ATV yayın akışı

        Bir Gece Masalı bu akşam var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman? 1 Nisan ATV yayın akışı

        Bir Gece Masalı bu akşam var mı, yok mu, neden yok soruları gündemdeki yerini aldı. ATV'de yayınlanan Bir Gece Masalı dizisi, her Salı akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı dizi, Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın imkansız aşk öyküsünü konu alıyor. Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla dizinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Bir Gece Masalı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam var mı? İşte, 1 Nisan 2025 ATV yayın akışı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2025 - 12:39 Güncelleme: 01.04.2025 - 12:40
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        • 1

          ATV dizisi Bir Gece Masalı, her Salı akşamı yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Dram ve romantik türdeki dizinin son olarak 27. Bölümü yayınlanmıştı. Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla dizinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını merak edenler 1 Nisan ATV yayın akışı kontrolü yapıyor. ‘’Bir Gece Masalı bu akşam var mı, yok mu, neden yok?’’ soruları dizinin sıkı takipçileri tarafından yanıt arıyor. Peki, Bir Gece Masalı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Bir Gece Masalı yeni bölüm tarihi…

        • 2

          BİR GECE MASALI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

          1 Nisan ATV yayın akışına göre Bir Gece Masalı dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

          Yayın akışına göre, saat 20.0’de Bir Gece Masalı dizisinin tekrar bölümü yayınlanacak.

        • 3

          BİR GECE MASALI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

          Bir Gece Masalı dizisinin 28. bölümünün önümüzdeki hafta yani 8 Nisan Salı günü yayınlanması bekleniyor.

        • 4

          1 NİSAN 2025 SALI ATV YAYIN AKIŞI

          08: 00 Kahvaltı Haberleri

          10: 00 Can Borcu

          13: 00 atv Gün Ortası

          14: 00 Mutfak Bahane

          16: 00 Esra Erol'da

          19: 00 atv Ana Haber

          20: 00 Bir Gece Masalı (Tekrar)

          23: 20 Kaçış Planı / Yabancı Sinema

          01: 50 Kardelenler

          05: 00 Hercai

        • 5

          BİR GECE MASALI 27. BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Yaşanan büyük şok sonrası herkes hayatındaki sorunlarla boğuşurken Mahir ve Canfeza'nın arası yeniden bozulur.

        • 6

          Canfeza, babasının ona getirdiği sorunların arasında kaybolup abisi tarafından sürekli manipüle edilirken; Mahir'in yaşadıklarını gözden kaçırır.

        • 7

          Ancak Mahir yine de bir yandan ilişkisini düzeltmeye çalışırken bir yandan babasıyla ilgili çok şaşıracağı bir sırra ulaşır.

        • 8

          Ancak bu sır babasının cinayetinde yeni bir kapı açar.

        • 9

          Süreyya ile kanka olan Ferman, maceradan maceraya atlarken gelen acı haberle büyük bir şok yaşar.

          Afet ise başına bela olan Fatma'yı eve almak zorunda kalır.

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