ATV dizisi Bir Gece Masalı, her Salı akşamı yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Dram ve romantik türdeki dizinin son olarak 27. Bölümü yayınlanmıştı. Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla dizinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını merak edenler 1 Nisan ATV yayın akışı kontrolü yapıyor. ‘’Bir Gece Masalı bu akşam var mı, yok mu, neden yok?’’ soruları dizinin sıkı takipçileri tarafından yanıt arıyor. Peki, Bir Gece Masalı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Bir Gece Masalı yeni bölüm tarihi…