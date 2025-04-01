Kral Kaybederse bu akşam var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman? 1 Nisan Star TV yayın akışı
Star TV'de yayınlanan Kral Kaybederse dizisi, her Salı akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Dram türündeki OGM Pictures imzalı dizi, son olarak 7. bölümüyle ekrana geldi. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle birçok dizi ekran macerasına ara verirken Kral Kaybederse bu akşam var mı, yok mu soruları gündemdeki yerini aldı. Kral Kaybederse yeni bölüm tarihi için gözler Star TV yayın akışına çevrildi. Peki, Kral Kaybederse yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, 1 Nisan 2025 Star TV yayın akışı...
- 1
Kral Kaybederse bu akşam var mı, yok mu merak edilip araştırılıyor. Başrollerinde Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz, Merve Dizdar ve Nilperi Şahinkaya’nın yer aldığı Star TV dizisi, izleyicileri bir avcının nasıl av haline geldiğini sorgulamaya davet ediyor. Konusuyla dikkati çeken yapım, her Salı akşamı yayınlanıyor. Ancak 1 Nisan 2025 Star TV yayın akışında yapımın yeni bölümü yer almıyor. Bu sebeple Kral Kaybederse neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak soruları yanıt arıyor. İşte, Kral Kaybederse yeni bölüm tarihi hakkında detaylar…
- 2
KRAL KAYBEDERSE BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
Ramazan Bayramı süresince dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak. Kral Kaybederse dizisi de bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek.
1 Nisan 2025 Star TV yayın akışına göre, saat 20.00’de Kral Kaybederse dizisinin tekrar bölümü yayınlanacak.
- 3
KRAL KAYBEDERSE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Kral Kaybederse dizisinin 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Ancak fragmanda dizinin yeni bölüm tarihi hakkında bilgi verilmedi.
Kral Kaybederse’nin 8. Bölümünün 8 Nisan Salı akşamı izleyici karşısına çıkması bekleniyor.
-
- 4
1 NİSAN 2025 STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kral Kaybederse
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Gelenekten Geleceğe Bayramlar
16:45 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse (Tekrar)
22:45 Sahipsizler
01:15 Sucu Kamil
03:00 Sefirin Kızı
05:00 Kiralık Aşk
- 5
KRAL KAYBEDERSE 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kral her zaman istediğini alır; onun için avını gözüne kestirmesi yeterlidir. Terk edilme korkusuyla yüzleştiği süreçte, Handan’a karşı olan arzusunun yeniden alevlendiğini fark eden Kenan, eski eşine dönme konusunda artık daha kararsızdır. Ancak bu sefer avını gözüne kestirmesi yeterli olmayacaktır.
- 6
Özlem ise Kenan’ın cüzdanında bulduğu kartvizitte yazan ismin peşine düştükten sonra, Handan’ın ahını aldığını düşünerek huzursuz olur. Sanki eski en yakın arkadaşının söyledikleri bir bir gerçekleşiyordur. İkilinin sürekli aynı ortamlarda denk gelmesi ise Özlem’in canını sıkan bir diğer konu olur.
-
- 7
Fadi’nin iş ve okul arasında mekik dokuduğu mutlu hayatında, en büyük sorun babası Memduh’tur. Onun varlığı kaçınılmaz sıkıntıların yaşanmasına ve tekrar etmesine neden olur.
- 8