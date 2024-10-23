'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın Ankara galası yapıldı
BKM'nin yapımcılığında beyazperdeye taşınan ve vizyonuna sayılı günler kalan 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın Ankara galası, filmin çekimlerinin de yapıldığı Ankara Resim Heykel Müzesi - Türk Ocağı Salonu'nda gerçekleşti
İlk Türk operası 1934'te yılında ilk kez sahneye Ankara Resim Heykel Müzesi’nde konulmuştu. 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın galası için opera 90 yıl sonra evine geri döndü.
BKM’nin yapımcılığında beyaz perdeye taşınan ve vizyonuna sayılı günler kalan ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın Ankara galası, filmin çekimlerinin de yapıldığı Ankara Resim Heykel Müzesi - Türk Ocağı Salonu’nda gerçekleşti.
Geçtiğimiz hafta görülmeye değer bir coşkuyla kutlanan İstanbul galasının ardından dün akşam Ankara izleyicilerle buluşan filmin oyuncularından Ertan Saban, Ahmet R. Şungar, Şifanur Gül ve filmin yönetmeni Yağız Alp Akaydın büyük bir sevgi ve coşkuyla karşılandı.
90 YIL SONRA OPERA HİKAYESI BAŞLADIĞI YERDE RESİM HEYKEL MÜZESİ’NDE
'BİR CUMHURİYET ŞARKISI' İLE YANKILANDI
Başkentliler tarafından alkışlar eşliğinde yoğun ilgiyle karşılanan ekip, film izleme öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Oyuncular, ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı' için; “Şu anda bir kültür devriminin başladığı ilk noktadayız. Ülkemizde eğer bugün Tiyatro, Opera, Kültür ve Sanat varsa bunun başlangıç noktası 90 yıl önce burada, Ankara Resim Heykel Müzesi’nde sahnelen ilk operanın gücü sayesindedir. Filmimizi burada çektik. Çekimler sanki daha dün gibi... Kelimelerle ifade edemeyeceğimiz duygu dolu hisler içindeyiz. Şu an burada filmi izleyecek olmamız gerçekten çok başka. Filmi çekerken acaba burada izler miyiz demiştik. Ve bugün buradayız. Gurur verici bir an bizler için. İçeriğiyle, duygusuyla, anlatmak istediği ile ve bugüne vermek istediği hislerle bence son zamanların en önemli filmini yaptık. İnşallah seyirciye ulaşır, inşallah seyircimiz de aynı duyguları alır. Bizler çok gururlu ve mutluyuz. Mustafa Kemal Atatürk, Münir Hayri, Adnan Saygun sayesinde bugün buradayız. Hikaye 90 yıl sonra bugün tekrar evinde. Bundan daha güzel bir şey yok…” yorumunda bulundular.
GECE BOYUNCA ALKIŞLAR HİÇ SUSMADI
Filmin sonunda sahneye davet edilen oyuncular ve film ekibi, gözyaşları ve coşku dolu tezahüratlarla dakikalarca ayakta alkışlandı. Oyunculara sahnede Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk eşlik etti. Film gösterimi boyunca salonda kahkahaların yanı sıra duygusal anlar yaşandı. Alkışlarla, gözyaşlarının birbirine karıştığı gecede film, izleyicilerden tam not aldı.
‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’, Türkiye İş Bankası’nın katkılarıyla 25 Ekim’de sinemalarda gösterime girecek.