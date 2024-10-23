Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’nın biletleri satışa çıktı

        ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’nın biletleri satışa çıktı

        BKM yapımı 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' adlı sinema filminin biletleri satışa çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 09:13 Güncelleme: 23.10.2024 - 09:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Biletleri satışa çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        BKM yapımı ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’ adlı sinema filminin biletleri satışa çıktı.

        ÖN SATIŞI BAŞLAYAN FİLMİN BİLETLERİNE BÜYÜK TALEP

        25 Ekim’de sadece sinemalarda izleyici ile buluşacak olan, Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla çekilen ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’nın vizyonuna sayılı günler kalmışken ön satışa açılan biletler yoğun ilgi gördü.

        Filmin teaser ve fragmanı yayınlanır yayınlanmaz tüm platformlarda milyonlarca kez izlenmişti.

        BU FİLM UMUT AŞILIYOR!

        1930’lu yılların Türkiye’sinde, bir avuç genç, yetenekli ve azimli insanın bir ülkede sanatla nasıl devrim yaptığının nefes kesen hikayesini anlatan filmin oyuncu kadrosunda yer alan; Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet R. Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Burak Bilgili, ve Emre Karayel ve Bensu Soral ve Okan Yalabık gerçek bir hikâyenin gerçeküstü mücadelesini güçlü oyunculukları ile gözler önüne serecek.

        ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’ 25 Ekim’de sadece sinemalarda.

        "Milli bir gurur"
        Haberi Görüntüle
        En büyük hedefini açıkladı
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bir Cumhuriyet Şarkısı
        #Melis Sezen
        #Salih Bademci
        #Atatürk

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Milli voleybolcuya dehşeti yaşattı! Bu sefer zanlı baba!
        Milli voleybolcuya dehşeti yaşattı! Bu sefer zanlı baba!
        Şizofren gencin kan donduran sözleri!
        Şizofren gencin kan donduran sözleri!
        Altında çifte rekor: Yükseliş sürecek mi?
        Altında çifte rekor: Yükseliş sürecek mi?
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        En büyük hedefini açıkladı
        En büyük hedefini açıkladı
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        Uzmanlar 'Bu alışkanlığı bırakın' diyor!
        Uzmanlar 'Bu alışkanlığı bırakın' diyor!
        Kedi aracılığıyla aşk ilanı
        Kedi aracılığıyla aşk ilanı
        Türkçede günler nasıl isimlendirildi?
        Türkçede günler nasıl isimlendirildi?
        Sıcaklıklar 1 ila 3 derece artıyor
        Sıcaklıklar 1 ila 3 derece artıyor
        Kuzey Kore Rusya'ya asker gönderdi mi?
        Kuzey Kore Rusya'ya asker gönderdi mi?
        3 Temmuz sürecinde neler yaşandı?
        3 Temmuz sürecinde neler yaşandı?
        Trump'tan İngiltere'deki İşçi Partisi'ne seçimlere müdahale suçlaması
        Trump'tan İngiltere'deki İşçi Partisi'ne seçimlere müdahale suçlaması
        FETÖ çiftliğinde defin hızırlığı mı?
        FETÖ çiftliğinde defin hızırlığı mı?
        HT Spor'da tarihi buluşma!
        HT Spor'da tarihi buluşma!
        Nasrallah'ın halefi öldürüldü iddiası
        Nasrallah'ın halefi öldürüldü iddiası
        "Fenerbahçe en azından 1 puan alacaktır!"
        "Fenerbahçe en azından 1 puan alacaktır!"
        İliç'te ne yaşandı?
        İliç'te ne yaşandı?
        ABD'den "yumuşatma" talebi! İsrail'in İran'a saldırı planı hazır
        ABD'den "yumuşatma" talebi! İsrail'in İran'a saldırı planı hazır
        Efsaneler 88/89 sezonunu HT Spor'da anlattı!
        Efsaneler 88/89 sezonunu HT Spor'da anlattı!
        Habertürk Anasayfa