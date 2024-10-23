‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’nın biletleri satışa çıktı

BKM yapımı ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’ adlı sinema filminin biletleri satışa çıktı.

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ÖN SATIŞI BAŞLAYAN FİLMİN BİLETLERİNE BÜYÜK TALEP

25 Ekim’de sadece sinemalarda izleyici ile buluşacak olan, Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla çekilen ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’nın vizyonuna sayılı günler kalmışken ön satışa açılan biletler yoğun ilgi gördü.

Filmin teaser ve fragmanı yayınlanır yayınlanmaz tüm platformlarda milyonlarca kez izlenmişti.

BU FİLM UMUT AŞILIYOR! 1930’lu yılların Türkiye’sinde, bir avuç genç, yetenekli ve azimli insanın bir ülkede sanatla nasıl devrim yaptığının nefes kesen hikayesini anlatan filmin oyuncu kadrosunda yer alan; Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet R. Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Burak Bilgili, ve Emre Karayel ve Bensu Soral ve Okan Yalabık gerçek bir hikâyenin gerçeküstü mücadelesini güçlü oyunculukları ile gözler önüne serecek. ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’ 25 Ekim’de sadece sinemalarda.