09 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ASD'den yapılan açıklamaya göre, ASD, "Ambalajlı Gıdaları Tercih Et" söylemiyle 2 yıl önce hayata geçirdiği farkındalık kampanyasına bu yıl geri dönüşümün önemini de ekleyerek devam ediyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, yenilenen kampanyayla ambalajın çöp olmadığı ve geri dönüştürülebildiğine dikkati çekmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Hedefimiz, topluma ambalajın önemini anlatabilmek. Bu nedenle gıdalar aracılığıyla konuştuk ve ambalajın gıdaları taze tuttuğunu, bozulmasını ve israfı önlediğini, sağlıklı olduğunu anlatmaya çalıştık. Ayrıca, ambalajın çöpe atılmaması gerektiğini, geri dönüştürülerek herkesin çevreye katkı sağlayabileceğine de değindik. Bu konuyu önemsiyoruz. Çünkü ambalajların geri dönüşümüyle sadece çevreye değil, ülke ekonomisine de katkıda bulunuyoruz."
Ambalajı doğaya bırakmanın veya çöpe atmanın sadece dünyanın geleceğine değil, ülke ekonomisine de zarar verdiğine dikkati çeken Sarıbekir, tüm ambalajların geri dönüştürülebilir ve ekonomiye kazandırılabileceğini aktardı.
Sarıbekir, "Bugün bir alüminyum içecek kutusunu geri dönüştürdüğümüzde bir televizyonu 3 saat çalıştıracak enerjiyi kazanmış oluyor ya da bir ton kağıdı geri dönüştürerek 17 ağacı kesilmekten koruyoruz. Bir ton plastiğin geri dönüşümü ile saatte 5774 kilovat elektrik enerjisi tasarruf ediyoruz. Sadece bir adet cam şişe geri dönüştürerek bir bilgisayarı 25, bir televizyonu 20 dakika çalıştırmaya yetecek kadar da elektrik tasarrufu elde ediyoruz. Sağlığımız, çevremiz ve ülkemiz için ambalajlı gıdalar tercih etmeliyiz." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!