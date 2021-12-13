Mecnur Çolak hayatını kaybetti

Borsa camiası cuma günü gelen bir haberle çalkalandı. Türkiye tarihinin en çok manipülasyon cezası alan Fenerbahçeli eski futbolcu Mecnur Çolak, manipülasyon nedeniyle kesinleşen hapis cezalarının ardından gittiği Bulgaristan'da koronavirüse yakalanarak vefat etti. Hakkında 30’dan fazla işlem yasağı kararı çıkan ve birçok kez manipülasyon davası açılan Çolak, hastalandıktan sonra Türkiye'den 2 doktorun onu tedaviye gitmiş olmasına rağmen kurtarılamadı. Ölüm nedeni beyan kanaması olarak açıklandı.
ADINI ÇEMTAŞ HİSSESİNDE DUYURDU
Futbolculuğunun ardından borsada işlem yapmaya başlayan Mecnur Çolak, adını ilk olarak Çemtaş hisse senedi ile duyurdu. Bu hisse senedine yüzde 300 prim yaptırdıktan sonra borsada ünü yayıldı ve yüzlerce hisse senedinde manipülatif sayılan operasyonlara imza attı. Mecnur Çolak hakkında SPK’nın yüzlerce suç duyurusu ve 30'dan fazla işlem yasağının yanı sıra 3 kez de polis operasyonu ile gözaltına alınmıştı.
SPK'YI DİNLEMİŞTİ
Bir kez de tutuklanan Çolak, borsa manipülasyonu yapabilmek için Sermaye Piyasası Kurulu'nun üst katını kiralayıp buradan kurulu dinlemişti. Ofisini Süzer Plaza’da SPK İstanbul Ofisi’nin bir üst katında tutan ünlü manipülatör Mecnur Çolak, SPK’nın bu durumu fark edip üstüne gitmesiyle ofisini taşımıştı. Çolak için SPK eski Başkanı Vedat Akgiray, şunları söylemişti: “Adam tanıdığımız bir manipülatör. Benim üst katımdan bir büro kiralamış, yabancı yatırımcı olarak işlem yapıyor. Biliyoruz ama bir şey yapamıyoruz. Adam yabancı yatırımcı gibi işlem yapıp, üst katımızdan bize el sallıyor.”
TÜRKÇE OKUMA YAZMASI YOKTU
Çolak'ın bir başka özelliği okuma yazmayı Bulgaristan'da kiril alfabesi ile öğrendiği için Latin harfleri ile Türkçe okuyup yazamamasıydı. Buna rağmen gittiği Bulgaristan'da da Türkiye'deki arkadaşları vasıtasıyla bazı hisselerde işlem yapıyordu. Çolak dünyanın gündeminde olan kripto paraya da el atmıştı. INO COIN ismiyle dijital para çıkarmıştı.
ÇOLAK'IN FUTBOL HAYATI
Mecnur Çolak, 7 Ağustos 1967 tarihinde Bulgaristan’da dünyaya geldi. Sarıyer ve Fenerbahçe’da oynayan Çolak, 1993-1995 yılları arasında Sarı-Lacivertli takımın bünyesindeydi. Fenerbahçe’deki ilk sezonunda beklenenden çok daha üstün bir performans sergiledi ve ligde 14 gol atarak adından söz ettirdi. İki sezon Fenerbahçe’de oynadıktan sonra 1995-96 Türkiye 1. Futbol Ligi sezonu için Denizlispor’a transfer oldu. Burada bir sezon oynadıktan sonra birer sezonda o zamanın 2. Lig’inde şimdiki adıyla 1. Lig’de birer sezon Adana Demirspor ve Beykozspor’da oynadıktan sonra 1998 senesinde aktif futbola veda etti.
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