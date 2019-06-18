Adana’da yaşayan İhsan ve Hatice Yıldız’ın 3 çocuğundan en büyüğü 20 yaşındaki Eyyüphan Yıldız, 2 yıl önce Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okul’unda Sivil Havacılık İşletme Bölümü’nü kazandı. Antalya’ya yerleşen Yıldız, Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi’ndeki bir öğrenci evinde yaşamaya, üniversitede de eğitimine başladı.

18 MAYIS'TA BABASIYLA KONUŞTU

İHA'daki habere göre en son 19 Mayıs tarihinde kaldığı evden çıkan Yıldız’a, o günden bugüne ailesi ve arkadaşları ulaşamayınca polise kayıp ilanı verildi. Oğluyla en son 18 Mayıs’ta telefonla konuşan baba İhsan Yıldız ise soluğu Antalya’da alıp onu aramaya başladı. Polisin her yerde aradığı genç adam için, okul arkadaşları da sosyal medya üzerinden kayıp ilanı vererek onun izine ulaşmaya çalışıyor.

BİR AYDIR OĞLUNU ARIYOR

Yaklaşık 24 gündür Antalya’da bulunan İhsan Yıldız, oğlunun arkadaşlarıyla birlikte kaldığı öğrenci evine girerek, onun kıyafetlerini giydi. Bir aydır haber alamadığı oğlunu sokak sokak aramaya koyulan Yıldız, bir yandan da oğlunun fotoğrafını bastırdığı kayıp ilanını, gezdiği yerlerdeki iş yerlerine, elektrik direği ve panolarına yapıştırıyor.

SON OLARAK UÇURUM BÖLGESİNDE

Son olarak oğlunun 20 Mayıs tarihinde halk otobüsüne binerek Antalya-Korkuteli yolu bölgesine yakın kanyonların yer aldığı Güver Uçurumu olarak adlandırılan bölgeye gittiğinin bilgisine ulaşan çaresiz babanın endişesi daha çok katlandı. Bölgede polis ve jandarmanın arama çalışmaları yaptığını kaydeden Yıldız, “En son Güver Uçurumu olan bölgede kanyonlar var, oraya gitmiş. 3-4 kez orada drone uçuruldu, köpeklerle gezildi ancak bulunamadı. Telefonla irtibat kesildikten sonra otobüsle öğrenci kimliğiyle yolculuk yapmış. İndiği çıktığı yer kamerada var. O günden sonrası haber alamıyoruz. 20’sinden sonra haber alan varsa, bana yardımcı olun. Hayatından endişelenmeye başladım. Benimle en son telefonla irtibatın kesildiği yeri bulduk. Bir tane orman resmi atmıştı, onun yerini de bulduk. Her şeyi buluyoruz, oğlumuzu bulamıyoruz. Oğlum kaybolursa ben de kaybolurum” dedi.

"BABA BEN YAŞIYORUM' DESİN!

Oğluna da seslenen Yıldız, “Görünmesine gerek yok, sadece mesaj çeksin, ‘Baba ben yaşıyorum’ desin başka bir şey istemem. İster İtalya, ister Fransa’da olsun, yaşadığını söylesin yeter. Parasını da çekmemiş bankadan. Hiçbir banka kartıyla işlem yapmamış. Bunlar canımı acıtan şeyler” diye konuştu.