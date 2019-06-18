18 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Adana’da yaşayan İhsan ve Hatice Yıldız’ın 3 çocuğundan en büyüğü 20 yaşındaki Eyyüphan Yıldız, 2 yıl önce Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okul’unda Sivil Havacılık İşletme Bölümü’nü kazandı. Antalya’ya yerleşen Yıldız, Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi’ndeki bir öğrenci evinde yaşamaya, üniversitede de eğitimine başladı.
18 MAYIS'TA BABASIYLA KONUŞTU
İHA'daki habere göre en son 19 Mayıs tarihinde kaldığı evden çıkan Yıldız’a, o günden bugüne ailesi ve arkadaşları ulaşamayınca polise kayıp ilanı verildi. Oğluyla en son 18 Mayıs’ta telefonla konuşan baba İhsan Yıldız ise soluğu Antalya’da alıp onu aramaya başladı. Polisin her yerde aradığı genç adam için, okul arkadaşları da sosyal medya üzerinden kayıp ilanı vererek onun izine ulaşmaya çalışıyor.
BİR AYDIR OĞLUNU ARIYOR
Yaklaşık 24 gündür Antalya’da bulunan İhsan Yıldız, oğlunun arkadaşlarıyla birlikte kaldığı öğrenci evine girerek, onun kıyafetlerini giydi. Bir aydır haber alamadığı oğlunu sokak sokak aramaya koyulan Yıldız, bir yandan da oğlunun fotoğrafını bastırdığı kayıp ilanını, gezdiği yerlerdeki iş yerlerine, elektrik direği ve panolarına yapıştırıyor.
SON OLARAK UÇURUM BÖLGESİNDE
Son olarak oğlunun 20 Mayıs tarihinde halk otobüsüne binerek Antalya-Korkuteli yolu bölgesine yakın kanyonların yer aldığı Güver Uçurumu olarak adlandırılan bölgeye gittiğinin bilgisine ulaşan çaresiz babanın endişesi daha çok katlandı. Bölgede polis ve jandarmanın arama çalışmaları yaptığını kaydeden Yıldız, “En son Güver Uçurumu olan bölgede kanyonlar var, oraya gitmiş. 3-4 kez orada drone uçuruldu, köpeklerle gezildi ancak bulunamadı. Telefonla irtibat kesildikten sonra otobüsle öğrenci kimliğiyle yolculuk yapmış. İndiği çıktığı yer kamerada var. O günden sonrası haber alamıyoruz. 20’sinden sonra haber alan varsa, bana yardımcı olun. Hayatından endişelenmeye başladım. Benimle en son telefonla irtibatın kesildiği yeri bulduk. Bir tane orman resmi atmıştı, onun yerini de bulduk. Her şeyi buluyoruz, oğlumuzu bulamıyoruz. Oğlum kaybolursa ben de kaybolurum” dedi.
"BABA BEN YAŞIYORUM' DESİN!
Oğluna da seslenen Yıldız, “Görünmesine gerek yok, sadece mesaj çeksin, ‘Baba ben yaşıyorum’ desin başka bir şey istemem. İster İtalya, ister Fransa’da olsun, yaşadığını söylesin yeter. Parasını da çekmemiş bankadan. Hiçbir banka kartıyla işlem yapmamış. Bunlar canımı acıtan şeyler” diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!