Olay, saat 22.00 sıralarında Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, binada yaşayan aile akşam yemeği için tavuk alıp, pişirdi. 4 kişilik aile akşam yemeğini yedikten bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi hissederek 112 acil servisine ihbarda bulundu.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 4 kişilik aile ilk müdahalenin ardından sevk edilen ambulanslarla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 4 kişinin hayati tehlikelerinin olmadığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

"MİDE BULANTISI, BAŞ DÖNMESİ, ELLERDE UYUŞMA OLMUŞ"

Ailenin yakınlarından konuyla ilgili konuşan Şerafettin Duman, "Tavuk almışlar galiba dışarıdan. Getirip onu fırında kızartmışlar ve yemişler. Yedikten sonra hepsinde mide bulantısı, baş dönmesi oluşmuş. Daha sonra ellerinde uyuşma olunca ambulansa haber vermişler. Hepsini ambulansa Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdüler. Durumları iyiymiş. Ben ambulans giderken gördüm. Bazılarını sanırım taburcu etmişler" dedi.