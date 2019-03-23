OLGUN TOKER - MAHUR GÜNEŞ

Hep en iyisini başarmak, en mükemmeli becermek zorunda. Hayat tecrübeleri yüzünden herkesten daha çok başarmak zorundaymış gibi hissediyor. Çok iyi bir aile babası, çok iyi bir iş adamı, çok iyi bir evlat olmuş hep. Onun sorunu bu; o çok iyi. Çok iyi olmak adamı yorar, bitirir. Mahur yere yığılana kadar savaşanlardan.