Binnur Kaya, Berlin sokaklarında Moonwalk yaptı
Binnur Kaya, Berlin'deki eğlenceli anlarını sosyal medyada paylaştı. Ünlü oyuncunun Michael Jackson'ın ikonik dans hareketi Moonwalk yaptığı görüntüler dikkat çekti
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Ünlü oyuncu Binnur Kaya, oyuncu Devin Özgür Çınar ve yönetmen Melikşah Altuntaş ile birlikte geçtiğimiz günlerde Almanya’nın başkenti Berlin’e gitti.
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Ünlü oyuncu, Berlin sokaklarında ve lunaparkta geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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Binnur Kaya, Michael Jackson’ın ikonik dans hareketi Moonwalk’u yaparken çekilen görüntüsünü de yayınladı. Eğlenceli paylaşımına; "Moonwalk’taki başarımda mütevazı olamayacağım" notunu ekleyen Kaya, hayranlarından büyük ilgi gördü.
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"GENÇ ÇINARLA BERLİN'DE ÜÇ GÜNÜN ÖZETİ"
Melikşah Altuntaş ise Berlin seyahatine dair bir fotoğraf paylaşarak; "Birlikte dünyanın her yerine gidilebilecek bir büyük usta ve genç çınarla Berlin’de üç günün özeti" ifadelerini kullandı.
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Binnur Kaya, Melikşah Altuntaş’ın bu paylaşımına samimi bir yanıt verdi: Bu harika anıları emek emek, insan içine çıkabilecek hale getirdiğin için çok teşekkür ederiz Şahşah Sultan. Seninle ve Devin ile paylaştığımız her an unutulmazdı. Nicelerine… Çok seviyorum.
Fotoğraflar: Instagram