6 milyon adede yakın üretim kaybı yaşayacak

Çin’in Zhengzhou kentinde bulunan dünyadaki en büyük iPhone üretim fabrikasında Covid-19 salgını koruma önlemleri sırasında yaşanan sözleşme anlaşmazlıkları nedeniyle işçiler, geçen hafta protesto düzenlemişti.

iPhone 14 serisinin tamamına yakınını Çin'de bulunan üreticileri vasıtasıyla üretiliyor. Apple, özellikle Foxconn ile büyük bir ortaklık içerisinde. Ancak Çin hükümetinin salgına karşı sıfır tolerans konusunda ısrarcı olması, Apple'ın genel üretim hedefini düşürmesine sebep oldu. Şirketin önceki hedefi 90 milyon adet iken Çin'de yaşananlardan sonra 87 milyon adede düştü.

Fabrika çalışanlarının bir kısmı, salgın ile ilgili yetersiz önlemler alındığı ve hastalanan mesai arkadaşlarına yardım edilmediği gerekçesiyle geçen ay işten ayrılmıştı.

Analistler, bu ayın başlarında iPhone Pro modeli açığının bu yıl yaklaşık 6 milyon adet olacağını tahminin de bulunuyorlardı, ancak Zhengzhou'da patlak veren şiddet olaylarının bu tahminler hangi yöne değiştireceği belirsiz.

Zhengzhou'daki olağandışı protestolar, zorlu olan iş ortamını daha da kötüleştirdi. Devasa kompleks, en yoğun iPhone üretim döneminde 200.000 kadar işçiye ev sahipliği yapıyor. Protestoların ardından 20.000'den fazla yeni işçilerin ayrıldığı bildirildi.

Apple ve Foxconn, bu ayın başında, en yeni iPhone modellerinin sevkiyatının, Çin'deki sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle önceden beklenenden daha düşük olacağını belirtmişti.

Analistlere göre, Zhengzhou'daki üretim tesisinin yılın geri kalanında yeni iPhone sevkiyatı olmayacağı üzerinde çalıştı ve mevcut çeyrekte beklenen satışların yüzde 20'lik bir düşüşle sonuçlanacağını öngörüyorlar.