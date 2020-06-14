İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde Valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar J.Krk.K.lığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 Güvenlik Korucumuz göçük altında kalmış, 2’si de hafif şekilde yaralanmıştır. Köylerimizde tarama devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.

Soylu ayrıca, "Yedisu ilçesi elmalı köyünde bir ev, umurlu mezrasında ahırlar yıkılmış, can kaybı yok, Yedisu Dinarbey köyünde 1 ev yıkılmış, can kaybı bilgisi yok, Yayladere Güneşlik Karakolu’nda önemsiz sayılabilecek çatlak mevcut Köylerimizde tarama devam etmektedir.

Yayladere yolunda depremden kaynaklı heyelan oluştuğu bildirildi, yol açma ekipleri yola çıktı. AFAD, Jandarma ve UMKE Ekipleri sevk edildi. Köylerimizde tarama devam etmektedir.