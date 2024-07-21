Bingöl'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Giriş: 21.07.2024 - 01:15 Güncelleme: 21.07.2024 - 01:15
Doğanca köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, vatandaşların da desteğiyle yaklaşık 2 saat süren müdahale sonucu yangını kontrol altına aldı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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