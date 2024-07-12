Bingöl'de 11 bin 865 kök Hint keneviri ve 2 kilogram esrar ele geçirildi
Bingöl'ün Genç ve Solhan ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 11 bin 865 kök Hint keneviri ve 2 kilogram esrar ele geçirildi
Giriş: 12.07.2024 - 18:43 Güncelleme: 12.07.2024 - 18:43
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı uyuşturucu ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Genç ile Solhan ilçelerindeki 6 noktada arama yapan ekipler, 11 bin 865 kök Hint keneviri ve 2 kilogram esrar ele geçirdi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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