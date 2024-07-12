Bingöl'de 11 bin 865 kök Hint keneviri ve 2 kilogram esrar ele geçirildi - Güncel haberler

Bingöl'de 11 bin 865 kök Hint keneviri ve 2 kilogram esrar ele geçirildi - Güncel haberler

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı uyuşturucu ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Genç ile Solhan ilçelerindeki 6 noktada arama yapan ekipler, 11 bin 865 kök Hint keneviri ve 2 kilogram esrar ele geçirdi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.