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        Haberler Ekonomi Kripto Para Binance Türkiye, yasa çıkınca lisans başvurusunda bulunacak - Kripto Para Haberleri

        Binance Türkiye, yasa çıkınca lisans başvurusunda bulunacak

        Kısa vadede tamamen mevzuata odaklandıklarını belirten Binance Türkiye CEO'su Mücahit Dönmez kripto varlık yasasının çıkmasını takiben lisans başvurusunu en kısa sürede tamamlayacaklarını belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 14:44 Güncelleme: 26.02.2024 - 14:45
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        Binance Türkiye, yasa çıkınca lisans başvurusunda bulunacak
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        Binance Türkiye CEO'su Mücahit Dönmez, kısa süre içinde çıkması beklenen kripto varlıklara yönelik yeni yasaya hazır olduklarını açıkladı. Dönmez, yasanın çıkmasını takiben Binance Türkiye'nin lisans başvurusunu en kısa sürede tamamlayarak lisanslı bir firma olarak faaliyetlerine devam etmeyi planladıklarını söyledi.

        Dönmez, yaptığı açıklamada "Kısa vadede tamamen mevzuata odaklanmış durumdayız. Bildiğiniz gibi kısa süre içinde bir mevzuat gelecek ve bir tam lisanslama rejimi söz konusu olacak. Bütün kripto varlık hizmet sağlayıcılar için biz kısa sürede lisans başvurumuzu tamamlayıp lisanslı bir firma olarak faaliyetlerimize devam etme arzusu içindeyiz. Bütün odak noktamızı bu oluşturuyor." dedi.

        Sektördeki en büyük zorlukların güvenlik ve düzenleyici çerçeve eksikliği olduğunu vurgulayan Dönmez, güven bunalımını aşmak için gerekli reflekslere sahip olduklarını ve mevzuata uygun şekilde faaliyet göstererek bu sorunu fırsata dönüştüreceklerini belirtti.

        Uzun vadede bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrası için de kullanıcılar için güvenli bir platform olmaya devam etmeyi hedeflediklerini belirten Binance Türkiye CEO’su Dönmez, “Kullanıcıların güvenine de layık olmaya devam etmek arzusu içindeyiz. Bunun için de sürekli olarak kendimizi güncellemek, teknoloji yatırımlarımızı yapmak ve kullanıcıların korunmasını ana stratejimiz olarak belirledik” dedi.

        Geçtiğimiz yıl İSO 27001 ve 27701 sertifikalarını alarak Binance Türkiye altyapısını güçlendirdiğini aktaran Dönmez, bu sertifikaların lisans alma süreci için bir prova niteliğinde olduğunu ve bu hazırlığın kendilerine avantaj sağlayacağını belirterek, teknoloji ve insan kaynaklarına yatırımlarını sürdüreceklerini söyledi.

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