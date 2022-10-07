100 milyon dolar çalındı

Yaklaşık 30 milyon kullanıcısı bulunan, dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Binance dün gece yerel blockchain ağı Binance Smart Chain'e bir saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu saldırı sonucu muhtemelen 100 milyon dolarlık kripto paranın çalındığını bildirdi.
Yapılan açıklamaya göre iki blockchain ağı arasındaki köprüde bir saldırı tespit edildikten sonra Binance Smart Chain'de işlemler geçici olarak durduruldu.
Binance CEO'su Changpeng Zhao, Twitter'dan yaptığı açıklamada ise BSC Token Hub'a yapılan saldırı sonucu extra Binance Coin (BNB) üretildiğini ifade etti. Zhao konuun kapandığını ve yatırımcıların paralarının güvende olduğunu sözlerine ekledi.
PİYASAYI ETKİLEMEDİ
Saldırı haberi üzerine BNB ilk anda 293 dolardan 280 dolara kadar geriledi. Ardından bu sabah yeniden 284 dolara yükseldi.
Piyasa genelinde de olağanüstü bir hareket yaşanmadı. Bu sabah itibarıyla Bitcoin hafta genelindeki inişli çıkışlı seyrine uygun bir şekilde günlük yüzde 1.8'lik düşüşle 19.981 dolara geriledi.
Analistler Binance'in saldırı sonrası hızlıca aksiyon alıp yatırımcı güvenini tesis etmeye çaba harcamasıyla panik satışların önüne geçtiğini belirtti. Bugün de Bitcoin'de 20.000 dolarlık psikolojik seviyenin takip edileceğini ifade etti.
''BINANCE İLE İLGİSİ YOK''
BNB Chain'den yapılan açıklamada son dönemde gündeme gelen siber saldırı hakkındaki haberlerin BNB Chain ile sınırlı olduğu, Binance ile bir ilgisi bulunmadığı belirtildi. Açıklamada ''Binance, BNB Chain üzerinde kontrol sahibi değildir'' denildi.
BNB Chain'in herhangi bir merkezi olmadan çalışan akıllı sözleşme blokzinciri olduğu ve bugüne dek 163 milyon farklı adresten 3 milyar işlemi gerçekleştirdiği kaydedildi. Binance'in ise DeFi, Meta Evrenler, blockchain oyunları, NFT’ler gibi birden çok kategoride Binance Smart Chain’i kullanan 1.400’ün üzerinde proje ve dApp’ten oluşan bir ekosistem olduğu vurgulandıç
Açaıklamda ''Bir zincirler arası köprü olan BSC Token Hub’da gerçekleşen bahsi geçen olayda Binance’in herhangi bir kaybı ve zararı bulunmamaktadır ve bu durumdan Binance kullanıcıları herhangi bir şekilde etkilenmemiştir'' ifadesi yer aldı.
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