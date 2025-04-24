Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Binam hasar aldı mı, binamın durumunu nereden öğrenebilirim? İBB bina hasar tespiti projesi nedir, başvuru nasıl yapılır, ücretsiz mi?

        İBB ücretsiz bina riski tespiti yapıyor: İBB Bina Tespiti Projesi başvuru ekranı

        İstanbul'da meydana gelen peş peşe depremler, İstanbul'daki binaların ne derece sağlam olduğu konusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Bu kapsamda, yaşadıkları binanın durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, 'Binam hasar aldı mı, binamın durumu nedir?' diye soruyor. İBB, 'Bina Tespiti Projesi' ile binaları teknik ekiple inceleyerek, binanın risk durumunu analiz ediyor. İstanbul'un 37 ilçesinde ücretsiz olarak verilen bu hizmet ile bina sakinleri binanın durumu hakkında bir ön rapora sahip olabiliyor. Peki, İBB Bina Tespiti Projesine nasıl başvuru yapılır? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 12:37 Güncelleme: 24.04.2025 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Hızlı Tarama ile Bina Tespiti Projesi, kent genelindeki yapıların depreme karşı dayanıklılığını belirlemeyi amaçlıyor. İstanbul’un 37 ilçesinde ücretsiz olarak sunulan bu hizmet ile binanın durumu teknik ekip tarafından alınan numuneler sonucunda tespit ediliyor ve binanın risk seviyesi belirlenerek rapor halinde bina sakinlerine sunuluyor. Peki, İBB bina tespit projesine nasıl başvuru yapılır? İşte bina tespiti başvurusuna dair tüm detaylar…

        • 2

          BİNA TESPİTİ PROJESİ NEDİR?

          İBB tarafından başlatılan çalışma, İstanbul’daki öncelikle 2000 yılı öncesi inşa edilmiş binalar olmak üzere binaların adrese dayalı risk sıralamasının yapılmasına yönelik olarak sürüyor. Yapıların içinden toplanan ayrıntılı bilgilerle hızlı, mekanik tabanlı ve bilimsel temelleri olan tarama yöntemleri ile değerlendirme yapılmaktadır. Hızlı tarama yöntemleri 10 kata kadar betonarme ve 5 kata kadar yığma taşıyıcı sisteme sahip konut tipi binalarda uygulanabiliyor.

        • 3

          HIZLI TARAMA YÖNTEMİ NEDİR?

          Hızlı Tarama ile bina incelemesi, yapıların içinden toplanan ayrıntılı bilgilerle hızlı, mekanik tabanlı ve bilimsel temelleri olan tarama yöntemleri ile değerlendirme yapılmaktadır. İkinci kademe inceleme olarak da adlandırılan bu yöntem ile, binalarda yerinde incelemeler yapılmaktadır. Binaya ait yükseklik, alan, kolon ve perde ölçülerinin alınmasıyla bir rölöve hazırlanmaktadır. Bazı kolonlarda sıva tabakası kaldırılarak beton çekici ile beton sertliği ölçülmekte ve bir kolonda sıyırma yapılarak donatı çapı ile korozyon miktarı ölçülmektedir. Sahada yerinde toplanan bu veriler daha sonra akademisyenler ile birlikte hazırlanan bir uygulama ile analiz edilmekte ve her bina için deprem güvenlik oranı çıkarılmaktadır. Bu puana göre maliklere binalarının mevcut durumuyla ilgili bilgilendirme yapılmaktadır. Çalışma kapsamında binalardan herhangi bir numune alınmamaktadır.

        • 4

          HANGİ BİNALARDA HIZLI TARAMA YAPILABİLİR?

          İBB ekiplerince sürdürülen hızlı tarama çalışmaları kapsamında 10 kata kadar olan ve toplam yüksekliği 30 metreyi geçmeyen betonarme çerçeve ve çerçeve+perde binalar ile 5 kata kadar olan yığma binalarda uygulanabilmektedir. Bu kapsam dışındaki binalar Hızlı Tarama Yöntemleri ile incelendiğinde tutarlı sonuç vermemektedir. 10 katın üzerindeki betonarme, 5 kat üzerindeki yığma ve diğer tür taşıyıcı sistemlere sahip binaların deprem güvenliğinin incelenebilmesi için 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği veya 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği kriterlerine uygun bir şekilde incelenmesi gerekmektedir.

        • 5

          BİNA TESPİTİ SONUÇLARI NE ANLAMA GELİYOR?

          Belediye tarafından yapılan incelemer sonucunda binaların güvenlik oranları şu şekildedir;

          A sınıfı binaların puan karşılığı; 100 ve üzeri (Düşük Risk)

          B sınıfı binaların puan karşılığı; 75-100 (Düşük Risk)

          C sınıfı binaların puan karşılığı; 50-75 (Orta Risk)

          D sınıfı binaların puan karşılığı; 25-50 (Yüksek Risk)

          E sınıfı binaların puan karşılığı; 0-25 (Çok Yüksek Risk)

        • 6

          İNCELEME İÇİN OKUMA YAPILAN YERLERİN TADİLATI İBB TARAFINDAN YAPILIYOR MU?

          İnceleme ekibinin çalışmalarının bitmesinin ardından ilgili adreslere tadilat ekibi gelerek, binada inceleme sırasında yapılan işlemlerin (Beton sertliğinin ölçülmesi için sıva kaldırma ile donatı çapı ve paslanmanın ölçülebilmesi için kolon sıyırma) onarılması gerçekleştireceklerdir. İnceleme sırasında yapılan sıyırmalar, binaların mevcut deprem performanslarını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde ayarlanmaktadır (Kolon ortasında deprem momentinin olmadığı bölgelerin seçilmesi gibi). Tadilat ekipleri iş yoğunluğuna bağlı olarak inceleme yapılan binalara ziyaretlerini gerçekleştirmektedir.

        • 7

          İBB BİNA HASAR TESPİTİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

          Başvuru formunun doldurulmasının ardından, başvuru bilgileri ile yüklenen belgeler incelenir ve başvurunun uygunluğu incelenir. Başvuru alınmaya uygun ise ve binada inceleme yapılmışsa sonucu iletilir, yapılmamışsa ilgili bina incelenmek üzere kayda alınır.

          İBB BİNA HASAR TESPİTİ BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yerlikaya'dan İstanbul depremiyle ilgili açıklama
        Yerlikaya'dan İstanbul depremiyle ilgili açıklama
        Bakan Uraloğlu, depremde yine sınıfta kalan GSM operatörleri ile görüşecek
        Bakan Uraloğlu, depremde yine sınıfta kalan GSM operatörleri ile görüşecek
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        6.2'nin sembol karesi oldu... Bacağı kırıkken atlamış! "Biz K.Maraşlıyız travmam vardı!"
        6.2'nin sembol karesi oldu... Bacağı kırıkken atlamış! "Biz K.Maraşlıyız travmam vardı!"
        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Deprem fırsatçıları yine harekete geçti
        Deprem fırsatçıları yine harekete geçti
        İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
        İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul'daki depremin ardından Çeşme'de rezervasyonlar arttı
        İstanbul'daki depremin ardından Çeşme'de rezervasyonlar arttı
        İstanbul'un yarısı 25 yaş ve üzeri binada yaşıyor
        İstanbul'un yarısı 25 yaş ve üzeri binada yaşıyor
        Harvard Rektörü: Yasal haklarımızdan ödün vermeyeceğiz
        Harvard Rektörü: Yasal haklarımızdan ödün vermeyeceğiz
        Otomatik şanzımanlar neden yolda kaldı?
        Otomatik şanzımanlar neden yolda kaldı?
        5 bölge için sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?
        5 bölge için sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?
        Minguzzi'nin katili satırla yakalandı, takipsizlik verildi!
        Minguzzi'nin katili satırla yakalandı, takipsizlik verildi!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Süper Lig tarihinin en golcü kiralıkları!
        Süper Lig tarihinin en golcü kiralıkları!
        "Bizi hedef gösterdi"
        "Bizi hedef gösterdi"
        Beşiktaş'ta derbi öncesi sarı alarm!
        Beşiktaş'ta derbi öncesi sarı alarm!
        Habertürk Anasayfa