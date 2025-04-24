İBB ücretsiz bina riski tespiti yapıyor: İBB Bina Tespiti Projesi başvuru ekranı
İstanbul'da meydana gelen peş peşe depremler, İstanbul'daki binaların ne derece sağlam olduğu konusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Bu kapsamda, yaşadıkları binanın durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, 'Binam hasar aldı mı, binamın durumu nedir?' diye soruyor. İBB, 'Bina Tespiti Projesi' ile binaları teknik ekiple inceleyerek, binanın risk durumunu analiz ediyor. İstanbul'un 37 ilçesinde ücretsiz olarak verilen bu hizmet ile bina sakinleri binanın durumu hakkında bir ön rapora sahip olabiliyor. Peki, İBB Bina Tespiti Projesine nasıl başvuru yapılır? İşte, detaylar...
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Hızlı Tarama ile Bina Tespiti Projesi, kent genelindeki yapıların depreme karşı dayanıklılığını belirlemeyi amaçlıyor. İstanbul’un 37 ilçesinde ücretsiz olarak sunulan bu hizmet ile binanın durumu teknik ekip tarafından alınan numuneler sonucunda tespit ediliyor ve binanın risk seviyesi belirlenerek rapor halinde bina sakinlerine sunuluyor. Peki, İBB bina tespit projesine nasıl başvuru yapılır? İşte bina tespiti başvurusuna dair tüm detaylar…
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BİNA TESPİTİ PROJESİ NEDİR?
İBB tarafından başlatılan çalışma, İstanbul’daki öncelikle 2000 yılı öncesi inşa edilmiş binalar olmak üzere binaların adrese dayalı risk sıralamasının yapılmasına yönelik olarak sürüyor. Yapıların içinden toplanan ayrıntılı bilgilerle hızlı, mekanik tabanlı ve bilimsel temelleri olan tarama yöntemleri ile değerlendirme yapılmaktadır. Hızlı tarama yöntemleri 10 kata kadar betonarme ve 5 kata kadar yığma taşıyıcı sisteme sahip konut tipi binalarda uygulanabiliyor.
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HIZLI TARAMA YÖNTEMİ NEDİR?
Hızlı Tarama ile bina incelemesi, yapıların içinden toplanan ayrıntılı bilgilerle hızlı, mekanik tabanlı ve bilimsel temelleri olan tarama yöntemleri ile değerlendirme yapılmaktadır. İkinci kademe inceleme olarak da adlandırılan bu yöntem ile, binalarda yerinde incelemeler yapılmaktadır. Binaya ait yükseklik, alan, kolon ve perde ölçülerinin alınmasıyla bir rölöve hazırlanmaktadır. Bazı kolonlarda sıva tabakası kaldırılarak beton çekici ile beton sertliği ölçülmekte ve bir kolonda sıyırma yapılarak donatı çapı ile korozyon miktarı ölçülmektedir. Sahada yerinde toplanan bu veriler daha sonra akademisyenler ile birlikte hazırlanan bir uygulama ile analiz edilmekte ve her bina için deprem güvenlik oranı çıkarılmaktadır. Bu puana göre maliklere binalarının mevcut durumuyla ilgili bilgilendirme yapılmaktadır. Çalışma kapsamında binalardan herhangi bir numune alınmamaktadır.
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HANGİ BİNALARDA HIZLI TARAMA YAPILABİLİR?
İBB ekiplerince sürdürülen hızlı tarama çalışmaları kapsamında 10 kata kadar olan ve toplam yüksekliği 30 metreyi geçmeyen betonarme çerçeve ve çerçeve+perde binalar ile 5 kata kadar olan yığma binalarda uygulanabilmektedir. Bu kapsam dışındaki binalar Hızlı Tarama Yöntemleri ile incelendiğinde tutarlı sonuç vermemektedir. 10 katın üzerindeki betonarme, 5 kat üzerindeki yığma ve diğer tür taşıyıcı sistemlere sahip binaların deprem güvenliğinin incelenebilmesi için 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği veya 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği kriterlerine uygun bir şekilde incelenmesi gerekmektedir.
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BİNA TESPİTİ SONUÇLARI NE ANLAMA GELİYOR?
Belediye tarafından yapılan incelemer sonucunda binaların güvenlik oranları şu şekildedir;
A sınıfı binaların puan karşılığı; 100 ve üzeri (Düşük Risk)
B sınıfı binaların puan karşılığı; 75-100 (Düşük Risk)
C sınıfı binaların puan karşılığı; 50-75 (Orta Risk)
D sınıfı binaların puan karşılığı; 25-50 (Yüksek Risk)
E sınıfı binaların puan karşılığı; 0-25 (Çok Yüksek Risk)
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İNCELEME İÇİN OKUMA YAPILAN YERLERİN TADİLATI İBB TARAFINDAN YAPILIYOR MU?
İnceleme ekibinin çalışmalarının bitmesinin ardından ilgili adreslere tadilat ekibi gelerek, binada inceleme sırasında yapılan işlemlerin (Beton sertliğinin ölçülmesi için sıva kaldırma ile donatı çapı ve paslanmanın ölçülebilmesi için kolon sıyırma) onarılması gerçekleştireceklerdir. İnceleme sırasında yapılan sıyırmalar, binaların mevcut deprem performanslarını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde ayarlanmaktadır (Kolon ortasında deprem momentinin olmadığı bölgelerin seçilmesi gibi). Tadilat ekipleri iş yoğunluğuna bağlı olarak inceleme yapılan binalara ziyaretlerini gerçekleştirmektedir.
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İBB BİNA HASAR TESPİTİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvuru formunun doldurulmasının ardından, başvuru bilgileri ile yüklenen belgeler incelenir ve başvurunun uygunluğu incelenir. Başvuru alınmaya uygun ise ve binada inceleme yapılmışsa sonucu iletilir, yapılmamışsa ilgili bina incelenmek üzere kayda alınır.