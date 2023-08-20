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        Haberler Gündem Güncel İstanbul Avcılar'da binadan kopan parçalar kaldırıma döküldü! - Güncel haberler

        Avcılar'da binadan dış cephe kaplamasının parçaları döküldü!

        İstanbul Avcılar'da büyük bir faciadan dönüldü. İlçede 4 katlı bir binanın dış cephe kaplaması döküldü. Kaldırımda kimsenin olmaması ise olası bir kazayı önledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 11:17
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        Binadan kopan parçalar kaldırıma döküldü!
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        Avcılar'da, bir binanın üçüncü katındaki penceresinin kenarlarındaki ve balkonundaki dış cephe kaplamasının parçaları döküldü.

        DHA'nın haberine göre binanın önündeki kaldırım, yaya geçişine kapatıldı. Mustafa Kemal Paşa Caddesi'ndeki İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 3. kat penceresi ile balkonundan, dün saat 21.00 sıralarında, dış cephe kaplamasının parçaları döküldü.

        Kaplamaların döküldüğü sırada kaldırımda yürüyen kimsenin olmaması faciayı önledi. Çevre sakinleri tarafından itfaiye ekipleri ile Avcılar Belediyesi'ne haber verildi. İtfaiye ekipleri, düşme tehlikesi olan beton parçalarını temizledi.

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        Belediye ekipleri ise, şerit çekip güvenlik önlemi alarak kaldırımı yaya geçişine kapattı. Avcılar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından binada inceleme yapılacağı öğrenildi.

        #haberler
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