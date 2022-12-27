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TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre; nüfus ve konut sayımı kapsamında bina ve konut nitelikleri araştırması gerçekleştirildi.

Türkiye'deki hanehalklarının yüzde 17,3'ünün 2 katlı, yüzde 14,4'ünün 5 katlı, yüzde 13'ünün 6 katlı ve yüzde 11,7'sinin tek katlı binalarda ikamet ettiği görüldü. Diğer yandan 10 ve daha üzeri kata sahip binalarda ikamet eden hanehalklarının oranı ise yüzde 9,5 oldu.

ASANSÖR VE OTOPARK BULUNMA ORANLARI

Hanehalklarının yüzde 46,4'ünün asansör bulunan, yüzde 53,6'sının ise asansör bulunmayan 3 ve daha çok katlı binalarda yaşadığı görüldü. Diğer yandan 6 ve daha çok katlı binalarda ikamet eden hanehalklarının yüzde 23,2'sinin binalarında asansör olmadığı görüldü. Bununla birlikte hanehalklarının yüzde 43'ü otopark bulunan binalarda ikamet ederken, yüzde 57'sinin ise otopark bulunmayan binalarda yaşadığı görüldü.

YÜZDE 47,4 2001 VE SONRASINDA İNŞA EDİLEN BİNALARDA İKAMET EDİYOR

Hanehalklarının ikamet ettikleri konutların bulunduğu binaların inşa yılı incelendiğinde, yüzde 30,9'unun 1981-2000, yüzde 28,1'inin 2011-2021, yüzde 19,3'ünün 2001-2010 yılları arasında, yüzde 12,6'sının ise 1980 ve öncesinde inşa edildiği görüldü.

YÜZDE 60,7 KENDİ KONUTUNDA OTURUYOR

Hanehalklarının konuttaki mülkiyet durumuna göre dağılımına bakıldığında, yüzde 60,7'sinin oturduğu konutun sahibi olan, yüzde 27,6'sının kiracı olan, yüzde 8,4'ünün oturdukları konutun sahibi olmayan fakat kira da ödemeyen ve yüzde 0,9'unun da lojmanda oturan hanehalklarından oluştuğu görüldü.

YÜZDE 47,5 4 ODALI KONUTLARDA İKAMET EDİYOR

Hanehalklarının konuttaki oda sayısına göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 47,5'inin 4 odalı, yüzde 38,6'sının 3 odalı, yüzde 6,3'ünün 2 odalı, yüzde 0,3'ünün 1 odalı ve yüzde 1,4'ünün ise 6 ve daha fazla odalı konutlarda ikamet ettiği görüldü.



Diğer yandan 4 kişilik hanehalklarının yüzde 52'sinin 4 odalı, yüzde 36'sının 3 odalı ve yüzde 7,1'inin ise 5 odalı hanelerde ikamet ettiği görüldü.

KİŞİ SAYISINA GÖRE ODA SAYILARI

Hanehalkı tipine göre ikamet edilen konutun oda sayısı incelendiğinde, tek kişilik hanelerin yüzde 43 ile çoğunlukla 3 odalı konutlarda, tek çekirdek aileden oluşan hanelerin yüzde 50,1 ile çoğunlukla 4 odalı konutlarda ikamet ettiği görüldü. Diğer yandan en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanelerin yüzde 49,1 ile çoğunlukla 4 odalı konutlarda ve çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanelerin ise yüzde 43 ile çoğunlukla 3 odalı konutlarda yaşadığı görüldü.

TUVALET BULUNMA ORANI YÜZDE 96,6

İkamet ettiği konutunun içinde borulu su sistemi olan hanehalklarının oranı yüzde 99,4, tuvalet bulunan yüzde 96,6 ve konutunda banyo bulunan hanehalklarının oranı ise yüzde 98,8 oldu.

ISITMADA EN ÇOK KAT KALORİFERİ KULLANILIYOR

Hanehalklarının yaşadığı konutta en çok kullanılan ısıtma sisteminin dağılımına bakıldığında, yüzde 47,7 ile kat kaloriferinin ilk sırada yer aldığı görüldü. Bunu sırasıyla yüzde 35 ile soba ve yüzde 11,2 ile merkezi kalorifer izledi.

YÜZDE 59,6 DOĞALGAZLA ISINIYOR

Hanehalklarının ikamet ettikleri konutta ısınma amacıyla en çok kullanılan ana yakıt türüne göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 59,6'sının doğalgaz, yüzde 33,5'inin kömür, odun vb. katı yakıt ve yüzde 6,2'sinin ise elektrik kullandığı görüldü.

En az bir yaşlı fert bulunan hanelerin yüzde 57,2'sinin 3 ve daha fazla kata sahip binalarda ikamet ettiği görüldü. Söz konusu hanelerin yüzde 60,1'inin asansör bulunmayan, yüzde 39,9'unun ise asansörü bulunan binalarda yaşadığı görüldü.