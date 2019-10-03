03 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Civelek, kooperatif binasında düzenlediği basın toplantısında, adını üretildiği yayladan alan dünyaca ünlü Anzer balında bu yılki verimin üreticilerin beklentilerini karşılayacak düzeyde olmadığını, bu durumun hava koşulları ve ayılara bağlı olduğunu ifade etti.
Bal sağımının ardından 2 tona yakın üretim gerçekleştirildiğini kaydeden Civelek, "Üreticilerimiz balları kooperatifimize getirdi. Bize gelen balları Hacettepe Üniversitesine tahlile gönderdik. Tahlil sonuçları olumlu çıkan Anzer balı bin 500 kilogramdır. Bu balları etiketleyip mühürleyerek satışa sunduk. Sipariş sahiplerine gönderiyoruz." dedi.
Bu yıl da talepleri almaya devam ettiklerini aktaran Civelek, "Geçen yıldan vazgeçen vatandaşlarımız olursa bu yılki başvuruları değerlendireceğiz. İsteyen vatandaşlarımız siparişte bulunabilir." ifadesini kullandı.
Civelek, mevcut balın, 1 kilogram, 500 ve 250 gram olarak Anzer balı markasıyla etiketlenip mühürlendiğini belirterek, bal kavanozlarında kurşun mühür ve kooperatif logosu olduğunu, taklidinin mümkün olmadığını söyledi.
Güvenliğe önem verdiklerini vurgulayan Civelek, şunları kaydetti:
"Anzer balının kilogram fiyatını bin, yarım kilogram fiyatını 500 lira olarak belirledik. Polen fiyatlarını da 100 gramı 140, 200 gramı 250, 400 gramı 500 lira olarak belirledik. Balın kalitesi ve fiyatı dikkate alındığında vatandaşlarımızın mağdur olmaması için elimizden gelen özeni gösteriyoruz. Vatandaşlarımız kooperatif dışından veya mühürsüz bal almasın."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!