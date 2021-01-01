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Sosyal medyada Bim'de koronavirüs aşısı satılacağına dair bir sahte reklam yayılması üzerine firmadan açıklama geldi.

Bim Facebook ve Instagram hesaplarından yapılan açıklamada "Reklamlarımızı başarılı bir şekilde taklit eden mizahi video, içeriği itibarı ile yanıltıcı özelliktedir. Mağazalarımızda hiçbir biçimde aşı ya da herhangi bir ilacın satışı söz konusu değildir" denildi.

İşte Bim'in açıklaması:

Açıklamada bahsedilen sahte reklamda Pfizer Biontech, Moderna ve Sinovac aşılarının Bim mağazalarında satışa çıkacağı belirtilmişti.