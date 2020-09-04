Her cuma birçok teknolojik aletleri indirimli fiyatlarla müşterilerine sunan BİM'de bu hafta Oppo A5 2020 yer aldı. Bunun üzerine Oppo A5 özellikleri ve fiyatı merak konusu oldu. İşte Oppo A5 ile ilgili detaylar...
OPPO A5 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Oppo A5 2020 64 GB modelleri, yeni nesil teknolojik özellikleriyle kullanıcıların bir akıllı telefondan beklediklerinin çok daha fazlasını karşılamayı başarıyor. 6.5 inç boyutundaki geniş ekranıyla sonsuz ekran deneyimini en iyi şekilde yaşamanıza olanak tanıyan ürün, çeşitli ekran teknolojileriyle görüntülerin daha canlı ve gerçekçi olmasına yardımcı oluyor. Ürün, güçlü bataryası sayesinde gün içerisinde sizi hiçbir şekilde yarı yolda bırakmıyor. Güçlü işlemcisiyle büyük bir beğeni kazanan Oppo A5 2020, son derece hızlı ve verimli bir şekilde çalışıyor. Bu sayede donmalara ve kesilmelere veda etmenize imkan sağlanıyor. Geniş RAM kapasitesiyle uygulamaları kolayca çalıştıran ürün, dahili depolama kapasitesi sayesinde ise fotoğraf ve videolarınızın her an elinizin altında olmasına yardımcı oluyor.
Oppo'nun A5 2020 cep telefonu, dörtlü arka kamera sistemi sayesinde Bokeh efektini en iyi şekilde uyguluyor. Fotoğraf ve videolarınızın daha derin bir şekilde görünmesine olanak tanıyan A5 2020, gelişmiş ön kamera özellikleriyle ise benzersiz Selfie'ler çekebilmenize olanak tanıyor. Güçlü işlemcisi, güvenlik özellikleri, işletim sistemi, modern tasarımı, bağlantı teknolojileri ve çok daha fazlasıyla Oppo A5 2020 64 GB modelleri, günlük hayatınızdaki en iyi yardımcılarınızdan biri hâline gelmeyi başarıyor.
Yeni Nesil Teknik Özelliklerle Daha Profesyonel Bir Akıllı Telefon Kullanım Deneyimi
Ekran Özellikleri: 6.5 inç HD+ ekran
Kamera Özellikleri: 12 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP arka kamera - 8 MP ön kamera
İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie
RAM ve ROM Kapasitesi: 3 GB RAM / 64 GB ROM
Parmak İzi Okuyucu: Var
OPPO A5 2020 FİYATI NE KADAR?
OPPO A5 BİM'de 2.299.00 TL'ye satışa sunuldu.
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