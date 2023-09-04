Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem BİM'e çeyiz paketi geliyor! BİM aktüel 5-8 Eylül 2023 kataloğu ile BİM'de bu hafta neler var?

        BİM'e çeyiz paketi geliyor! İşte aktüel ürünler listesi

        BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta yeni aya özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte BİM aktüel kataloğu ile eylül ayı indirimli ürünlerin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 11:32 Güncelleme: 04.09.2023 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          5 - 8 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; küçük ev aletlerinden, beyaz eşyalara, ankastre setinden, kozmetik malzemelere, giyim seçeneklerinden mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 5 - 8 Eylül 2023 kataloğu ve fiyat listesi...

        • 2

          BİM AKTÜEL KATALOĞU

          Ruum Store Metal Ayaklı Çalışma Masası 699 TL

          Çalışma Masası Bodrum 629 TL

          Ruum Store TV Sehpası 899 TL

          8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 999 TL

          4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 899 TL

          2 Kapaklı Ayakkabı Dolabı 725 TL

          Realme C25-Y Cep Telefonu 4.599 TL

          Fineblue Dijital Ekranlı T8 TWS Kulaklık 429 TL

          Kulaklık Kılıfı 69 TL

          Polosmart Büyük Boy Gaming Masa Mousepad Pmk 14 149 TL

          Polosmart Gaming Rgb Işıklı Mouse Pad Pmp01 179 TL

          Polosmart Gaming Mouse Pgmx23 129 TL

          Range Buharlı Ütü 735 TL

        • 3

          Şarjlı Çocuk Masa Lamba Çeşitleri 249 TL

          Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 1.399 TL

          Luxell XXL 7.5 L Fastfryer 2.799 TL

          Braun Blender Seti 1.299 TL

          Benante Çerezlik Seti 125 TL

          Chef's Krep Tava 26 cm 77,50 TL

          Chef's Sahan 20 cm 87,50 TL

          Glass in Love Cam Ayaklı Meyvelik 30 cm 189 TL

          Glass in Love Cam Kahve Fincan Takımı 169 TL

        • 4

          Glass in Love Cam Büyük Kase 1500 cc 109 TL

          Paşabahçe Live Beautiful Villa Patisserie Saklama Kabı 99 TL

          Alpina Kupa 180 ml 49 TL

          Paşabahçe Live Beautiful Madlen Tatlı Tabağı 2'li 89 TL

          Cook Love Manuel El Mikseri 1000 ml 129 TL

          Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı 570 cc 25 TL

          Okyanus Home Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 12,50 TL

          Mutfak ve Banyo Gereçleri 10 TL

          Mega Kutulu Hurç 72,50 TL

          Baza Kutulu Hurç 59 TL

        • 5

          Mega Hurç 45,50 TL

          Mini Hurç 32,50 TL

          Maxi Hurç 38,50 TL

          İp Kulplu, Baskılı Pencereli Mega Hurç 46,50 TL

          İp Kulplu, Baskılı Midi Hurç 36,50 TL

          İp Kulplu, Baskılı Pencereli Maxi Hurç 34,75 TL

          Çift Gözlü Çekmece Düzenleyici 59 TL

          12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 29,50 TL

          4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 55 TL

        • 6

          Akordiyon Midi Organizer 19,50 TL

          Akordiyon Mini Organizer 18,50 TL

          Akordiyon Maxi Organizer 22,50 TL

          Raf Organizer 46,50 TL

        • 7

          Çok Amaçlı Kirli / Oyuncak Sepeti 119 TL

          4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 46,50 TL

          Kız - Erkek Çocuk Altın Başak Yazma İpliği 20 gr 7,50 TL

          M. Botti Kids Basic Tişört 49,50 TL

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Enflasyon 2023'ün zirvesinde
        Enflasyon 2023'ün zirvesinde
        MVP: Melissa Vargas!
        MVP: Melissa Vargas!
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        Otomotivde düşüşe rağmen rekor!
        Otomotivde düşüşe rağmen rekor!
        Burning Man Festivali'ne soruşturma
        Burning Man Festivali'ne soruşturma
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        Ağır koku şikayetinin ardından 7 firmaya ceza yağdı!
        Ağır koku şikayetinin ardından 7 firmaya ceza yağdı!
        İklim bilimci Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'ndan akıl tutulması testi!
        İklim bilimci Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'ndan akıl tutulması testi!
        "İyi ki varsınız kızlar"
        "İyi ki varsınız kızlar"
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        Sahte oksijen maskeli dilenci! Üzerinden 1733 lira çıktı
        Sahte oksijen maskeli dilenci! Üzerinden 1733 lira çıktı
        İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Naci Görür'den öz eleştiri!
        İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Naci Görür'den öz eleştiri!
        Filenin Sultanları, Türkiye’yi sokağa döktü!
        Filenin Sultanları, Türkiye’yi sokağa döktü!
        Kalıcı ojedeki tehlikeye dikkat!
        Kalıcı ojedeki tehlikeye dikkat!
        Avrupa'nın tek büyüğü var!
        Avrupa'nın tek büyüğü var!
        En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
        En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
        Hindistan'ın Ay görevine uyku molası
        Hindistan'ın Ay görevine uyku molası
        "Çok gururluyuz"
        "Çok gururluyuz"
        Habertürk Anasayfa