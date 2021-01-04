Steelseries markası Danimarkalı bir şirketin ürünüdür. SteelSeries, kulaklık, fare, oyun aksesuarları ve yazılımı da dahil olmak üzere, bilgisayar çevre birimleri ve aksesuarları üreten uluslararası bir firmadır. Oyuncular tarafından tercih edilen markalardan biridir. Peki, Sterlseries Artics 1 özellikleri neler? Steelseries artics 1 fiyatı ne kadar? İşte ayrtınlar...
STEELSERIES ARTICS 1 FİYATI NE KADAR?
Piyasada en uygun 650 liraya satılan; ortalama fiyatı 750 lira olan Steelseries Artics 1 kablolu kulaklık BİM'e yaklaşık yüzde 50 indirimli bir şekilde 350 liraya gelecek. 13 Ocak günü satışa sunulacak olan kulaklık teknoloji severleri heyecanlandırdı. Peki, Sterlseries Artics 1 özellikleri neler? İşte ayrtınlar...
STEELSERIES ARTICS 1 ÖZELLİKLERİ
Her Yerde Oyun
Arctis 1, hareket halindeyken kullandığınız kulaklığınızı iki katına çıkaran, tüm platformlu bir oyun kulaklığıdır. Çıkarılabilir mikrofonu ve zarif düşük profilli tasarımıyla, nerede olursanız olun Arctis'in ödüllü performansının tadını çıkarın.
Kulaklık Üstü Kumandaları
Mikrofonu anında susturun ve sesini açın ve ses seviyenizi doğrudan kulaklıklı mikrofon setinden kolayca ayarlayın.
ClearCast Gürültü Önleyici Mikrofon
Discord sertifikalı ClearCast mikrofonu, uçak gemisi güverte mürettebatı tarafından kullanılan çift yönlü bir tasarım kullanır. Üstün ses yalıtımı sağlar, böylece sesiniz net ve doğal olur. Ayrıca hareket halindeyken çıkarılabilir.
İmza Arctis Sesi
Ödüllü Arctis 7ile aynı yüksek kaliteli hoparlör sürücüleri ile Arctis 1, size bir ses avantajı sağlamak için ince fakat kritik sesleri vurgulayan Arctis imzasını attı
Tüm platformlarla uyumlu
Arctis 1 çok yönlü bir kulaklıktır ve PC'den PS4 ve Xbox'a kadar her şeyle çalışır. Kulaklığınızı hareket halindeyken kullanın Switch ve mobilde.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Hoparlör Sürücüsü
Kulaklık Frekans Tepkisi: 20–20000 Hz
Kulaklık Hassasiyeti: 100 db
Kulaklık Empedansı: 32 Ohm
Kulaklık Toplam Armonik Bozulması: < 3%
Kulaklık Ses Seviyesi Kontrolü: Kulak Üstü Kap
Mikrofon
Frekans Tepkisi: 100Hz–10000Hz
Type: Çift Yönlü Ses Engelleme
Duyarlılık: -38 db
Bağlantı: Çıkarılabilir
Mikrofonu Sessize Alma Butonu: Kulak Üstü Kap
Bağlantı
Konektör Türü: 4 kutuplu 3.5 mm + çift 3.5 mm PC uzatma
Kablo Uzunluğu: 3 m / 10 ft
Kablo Malzemesi: Kauçuk
Kutu İçeriği
Ürün Bilgi Kılavuzu
Arctis 1 Kulaklık
Çifte 3,5 mm Uzatma Kablosu
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