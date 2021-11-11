Bloomberg HT yayınına katılan BİM CFO'su ve İcra Kurulu Üyesi Haluk Dortluoğlu asgari ücretliler için ilk vergi diliminin düşürülmesi çağrısında bulundu.
Asgari ücrette ilk vergi diliminin yüzde 5 olması gerektiğini söyleyen Dortluoğlu şunları söyledi:
"Türkiye'de ilk gelir vergisi dilimi yüzde 15, ikinci gelir vergisi dilimi ise yüzde 20. Asgari ücretli insanlar Eylül aylarında yüzde 15'lik dilimden yüzde 20'lik dilime geçiyorlar. Yıllık yüzde 17'lik bir gelir vergisi kesintisine muhatap oluyorlar. Bence bu çok yüksek bir oran. Benim önerim asgari ücrette ilk gelir vergisi diliminin yüzde 5 olması yönünde. Devletin bu kadar yüksek oranlarda gelir vergisi kesintisi yapmasını doğru bulmuyorum. Bazen şunu yaşıyoruz. Bir depo işçisi arkadaşım gelip, "Haluk Bey eylül maaşımı eksik yatırmışsınız" diyor. Yıllık kazancı 0-60 bin TL olan kişilere yüzde 5'lik oran uygulanmalı. Asgari ücrette gelir vergisi oranını düşürmeden devlet sadece asgari ücreti artırırsa kayıt dışı artar. Geçen bir işadamı kişiyle karşılaştım. Bana "60 kişi çalıştırıyorum, bunun 15-20'si Türk, geri kalanı Afgan. Afganların bana maliyeti Türklerin 3'te biri kadar." dedi.
'CEZAYI YANSITMAYACAĞIZ'
Rekabet Kurulu tarafından BİM'e, fiyat davranışlarını ihlal ettiği gerekçesiyle verdiği 958 milyon TL'lik cezayla ilgili olarak ise "Bir defalık kesilen cezayı hak etmiyoruz, itirazdan sonuç alabiliriz. Ceza tutarını müşterilerine yansıtmayacağız, böyle bir düşüncemiz olamaz" ifadelerini kullandı.
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