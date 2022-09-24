BİM aktüel 27 Eylül 2022 katalog indirimli ürünleri belli oldu. BİM marketler her hafta salı ve cuma günleri geniş ürün yelpazesine sahip indirimli ürünleri müşterisiyle buluşturuyor. BİM'de bu hafta yine pek çok ürün satışa sunulacak. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...